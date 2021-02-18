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صعلكة !!


 

باقر الجبوري ||

 

الصعاليك والعبيد يستنكرون قصف القواعد الامريكية !!

شي جيد !!

السؤال هنا !!!

هل سمع هولاء بتصريح اتحاد علماء المسلمين ( السني ) قبل ثلاثة ايام وفيه الاعلان عن وصول قناصات امريكية متطورة سلمت الى شركة داعش للعمليات الارهابية المتحدة !!

لا ادري ...

وللعلم والاطلاع .. فهذا التصريح خرج الى الاعلام قبل ضرب القاعدة الامريكية في اربيل كما قلنا !!!

وللعلم وللاطلاع .. لايمكن لاي شركة سلاح امريكية ان تبيع اطلاقة واحدة الا بعد ابلاغ الحكومة الامريكية !!

نحن نتكلم عن اطلاقة فما قولكم بقناصات متطورة !!

وعلى سبيل فرض ان هنالك طرف غير امريكي هو من سلم هذه القناصات الى داعش !!!

فنقول بامكان القوات الامريكية تتبع الارقام التسلسلية لهذه القناصات ومعرفة الدولة التي اشترت هذه الاسلحة من امريكا ثم سلمتها لداعش .. بسيطة !!!

لا مو بسيطة لان امريكا لن تفضح نفسها !!!

وبالتالي سيبقى حشدنا وجيشنا وقواتنا الامنية هم من يدفعون ثمن ابقاء القوات الامريكية المحتلة في العراق وهي (( تلعب عالحبلين )) بين ادعاء تعاونها مع الحكومة العراقية وبين تمويل وتسليح داعش للانقضاض على ما بقي من الحكومة العراقية !!!

بعد اقل من ثلاثة ايام من تصريح اتحاد علماء المسلمين !!

واليوم تحديدا تقوم شركة داعش بقتل ثلاثة من حشد سرايا انصار العقيدة مستخدمة القناصات الامريكية المتطورة !!!

لعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به .

تحياتي ...

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