المقالات

هكذا رأيت في الحُلُم ..!


 

✍️ *د. إسماعيل النجار ||

 

*وداعاً للوِحدَة في العراق ولبنان

🔰هيَ دَورة الحياة والتكرار ذات التكرار التاريخ سيعيد نفسه وسننتقل للعيش في الماضي من دون إرادتنا رغماً عن أنوفنا، ليسَ لأننا لا نريد أن نستمر، بَل لأننا لَم نتعلَّم من الماضي رغم أن شواهده لا زالت مرتفعة في كل قرية لا بل في كل مقبرَة عدا عن الأطراف المبتورة والتشوهات التي لا زلنا نراها على أجسادِ وقاماتِ أحِبَّة لا زالوا يعانون مُر العذاب طِوال سنين مَرَّت بقساوتها وكانوا فيها صابرين.

**يبدو أننا مَلَّينا الوِحدَة والتكاتف والوقوف كتفاً إلى كَتِف كالبنيان المرصوص، أيضاً ليسَ حباً في الفُراق ولكن نزولاً عند رغبة العرش وحباً للسُلطَة، وخوفاً من ريحٍ خارجي قد يصيب البعض فقرروا الخروج من البيت الكبير ليسكنوا أحياءً أُخرَىَ لا الجُلد جُلدَهم ولا اللون لونهم ولا حَيَّ على خير العمل عندهم، ليس مهماً؟ إنما الأهم أن يبقى العرش لي ولولدي ويبقى مالي ولا أحداً يهددني؟

**أستطيع أن أضرب أخي أطعنه فأُرضي مُهددي ومولىَ نِعمَتي فأخي هو الإناء الكبير الذي يتسعني وسيتحملني سيصمت عَن حَمَقي، سيحجب دمي ولأنه لا يريد تفتيت عائلتنا الكبيرة سيعض على نواجذه سيعصب رأسه وأنا سأبتزَهُ وسأستمر بإبتزازه وسيرضخ لطالما أنه لا يريد الطلاق.

🔰هَل المطلوب أن يكون هناك سبباً للطلاق؟ هل المطلوب نزع علم أو صورَة أو خلاف فردي لتشتعل الشوارع التي ستمتلئ بالمسلحين؟

**مشكلة عندما يهدد الأخ أخاه إذا إستقبل هذا الضيف أو ذاك!

*ومشكلة عندما يستقبل هوَ أيُ ضيفٍ يريد وممنوع أن يعترض أخاه عليه

**أنا أرىَ حلماً بل كابوساً مرعباً  أتمنى أن لا يتحقق، فما أراه في هذا الحلم أكبر من قدرتي على تفسيره وأصعب من تقديراتي على تفكيك شيفرته؟ القادم خطير وصعب وسيناريو مرعب، حتىَ بِتتُ أشعر أن ناراً أُشعِلَت تحت البيت الخشبي الذي لن يطول زمانه حتى يتفحَّم لا سمحَ الله.

🔰من الممكن أن ما كتبته قد لا يُرضي كثيرين ولكن أقول لكم أعذروني فإن حُلمي مزعج ومعقَّد أتمنى أن لا يتفسَر  هذه هي الحقيقة، فوالله لو تحدثت عن كل ما رأيته في هذا الحُلُم لأرتعبَ الجميع وأتهمني الجميع ولكن سأكتفي بالقليل مِما رأيت.

 

♦ ✍️*د. إسماعيل النجار..لبنان ـ بيروت

 

         *13/2/2021

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هكذا رأيت في الحُلُم ..!
تشظي الائتلافات قبيل الانتخابات..!
اصلاح العراق..!
أوراق لغوية..!
اصلاح الدولة..!
قراءة في خطاب..!
جاسيندا تكريت..ولا والبخت لا والوعد تريد تحكمنا رغد..!
دورُ الفسادِ والإفساد في تدميرِ البلادِ والعباد
هل عجزوا حقا عن ايصال الماء للاطفال؟!
من يستهدف عناصر القوة عند الشيعة؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك