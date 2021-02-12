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فنتازيا نقاشية..!

43 2021-02-12

 

جهاد النقاش||

 

١- الحكومة العراقية تشكر السفارة/ لأنها تحذرنا قبل قيامها بمناوراتها في العاصمة!

٢- حين أرادوا حماية الإمام الكاظم/ رابطوا في هياكل الفلوجة!

٣- من خدع الإعلام أنه يجعلك تساوي بين من يشوي لحمك/ ومن يفديك بلحمه!

٤- المدون الساكت عن انعدام الحصة التموينية صار سنة/ محد يحب الحكومة بكده!

٥- إيران تعفو عن السجناء العراقيين، والعراق يفكر برد الجميل بأن يعفو/ عن السعوديين في سجن الحوت!

٦- أحلى شي أنهم كاعدين بأربيل الساعية للإنفصال/ وينادون بالوطنية!

٧- شو هذا أبو الحزب الجديد يكول لازم نطبع ويدافع عن اللو.../ عود ليش اليحب إسرائيل عده هاي السوالف!

٨- إذا هو بس مدح حاكم دبي حصله سفره/ جا ذول المدونين شكد يقبضون!

٩- جاينا رمضان الذكرى الأولى لاتصال فلان بأخيه/ كل عام وانت نايم مرتاح!

١٠- الهنود يحيون ذكرى انتصار الإسلام في إيران/ شو محد يسميهم ذيول!

سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن الحكومة ستتوقف عن إرسال الأموال لكوردستان حتى يقوموا بتسليم واردات النفط؟

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