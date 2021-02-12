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أسماء العراق قبل أن يكون إسمه العراق ولماذا اسمه العراق؟!

86 2021-02-12

  د.عدنان علامه||

 

العراق في السومرية:  تسمية العراق في العصر السومري القديم هو (كلام) ويعني (إقليم) بالعربية ، وقد إبتدعه الملك لوجال زاجيزي.   العراق في الأكدية:  شكلت أرض العراق بالعصر الاكدي أول امبراطورية في العالم والتاريخ وكان اسم العراق وما حوله من البلدان يتشارك بتسمية (كبرات أربئيم) ومعناه (الجهات الأربع) ويلفظ بالسومرية (أن ـ أوب ـ دا ـ ليمو ـ با) وبإختصار أقل (أنوبدا نيموبا) وربما كان سرجون الأكدي أو حفيده نرام سين وراء هذا الإسم.   العراق في البابلية:  تسمية العراق في العصر البابلي  هي (بابل ـ بابيليا) ومعناه (بيت الإله أو بيت الله)   العراق في الآشورية:  أرض العراق بزمن الفترة الاشورية شكلت الإمبراطورية الآشورية شملت أراضي حول العراق عُرفت بإسم (آشوريا)  التسمية مشتقة من الإله القومي للآشوريين وهو الإله (آشور) وكان إله الطقس وجناح الأفق الشمسي.   العرااق في الآرامية:  ظهر في هذه المرحلة الإسم الشامل للعراق (بين النهرين) وأصله آرامي حسب الترجمة (بيرت نارم = بين النهرين)  و(مات بيرتم = أرض الما بين) و (بيريتوم =مابين)    أما لفظة كلمة العراق الحالية فقد جاءت من كلمة أوروك أو اراك السومرية وتعني (المستوطن) حيثُ يعتبر العراق أول مستوطنه بشرية عرفها العالم و التاريخ    المصادر كتاب عراقولوجي خزعل الماجدي كتاب من تراثنا اللغوي القديم  طه باقر  #حاتم_ثويني
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أسماء العراق قبل أن يكون إسمه العراق ولماذا اسمه العراق؟!
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