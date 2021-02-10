المقالات

سليماني يقول شكرا للعراقيين..!


 

عمار محمد طيب العراقي||

 

بعد أكثر من عام بقليل على إستشهاد قادة الإنتصار: جمال العراق، وضيفه الذي سل اليماني من أجل العراق، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية وتدوين أقوال عوائل الشهداء، وفي الرابع عشر من كانون الثاني 2021؛ اصدر مجلس القضاء الاعلى العراقي، بيانا بشأن مذكرة القبض بحق دونالد ترامب، الرئيس الاميركي الذي رفضته الدنيا كلها حتى شعبه، فخرج من البيت ألأسود الى الأبد، مخذولا ملوما مدحورا مشيعا باللعنات.

مذكرة القبض الصادرة؛ عن محكمة التحقيق المختصة في رصافة بغداد بحق ترامب، جاءت استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات "العراقي"..نؤكد"العراقي"..لتورطه في اغتيال رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، وهي مؤسسة سيادية عراقية، بعد اتهامه بجريمة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، لقادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس؛ وضيفه ورفاقهما بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٠.

المذكرة صدرت بعد عام، وليس في التأخير مشكلة، فهذه هي الإجراءات القانونية التي يتطلبها تحقيق العدالة، فصدرت بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة، من الكشف على الحادث، وجمع الأدلة، وسماع أقوال الشهود، والمدعين بالحق الشخصي.

طيلة إجراءات التحقيق؛ لم نسمع ضجيجا إعلاميا رافقها، بل كان القضاء العراقي؛ المعروف بحزمه وصرامته وأرثه القانوني العريق، يُسَير الأمور بحنكة ودراية، فيما احترم الجانب الإيراني؛ إجراءات القضاء العراقي بإنضباطية عالية، وأقتصرت إجراءاته على قيام ممثل قانوني للسفارة الإيرانية في بغداد، بمتابعة للقضية وتمثيل المدعين بالحق الشخصي؛ عن الشهداء الايرانيين، لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية.

كان الإطار القانوني للقضية؛ يتمثل بإجماع المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة، على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام.

المهم أيضا في الأمر، أن اجراءات التحقيق والمقاضاة لن تتوقف، وهي تهدف بالتأكيد؛ الى معرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة؛ سواء كانوا من العراقيين او الاجانب.

الجانب الأهم في إجراءات القضاء العراقي، ليس في تنفيذ امر القبض على المجرم ترامب، ومن شاركه في إرتكاب جريمته الخسيسة، فهذا أمر مستبعد في الوقت الراهن، وإن كان ذلك ممكنا  في حد ذاته، إذا ما توفرت الظروف الموضوعية لإنجاز تنفيذه، المهم هو جرأة القضاء العراقي وبسالته بوجه الطغيان والعتو الأمريكي، وتكمن أهمية مذكرة القبض العراقية في الملاحظات التالية:

أولا/ أن القانون الأمريكي، والإتفاقات التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع جميع دول العالم، تمنع مقاضاة الرسميين الأمريكان خارج أمريكا ذاتها، وهو أمتياز مفروض على جميع الدول بالقوة، وإذا ما تجرأت دولة ما على القيام بذلك، فستلقى سيلا من العقوبات المدمرة..ولكن القضاء العراقي الباسل فعلها وهنا.

ثانيا/ أنها صدرت من السلطة القضائية العراقية، والدبابات الأمريكية ما تزال على أرض العراق، وطائراتهم تستبيح سماءه طولا وعرضا..

ثالثا/ لأنها صدرت ضد أعلى سلطة أمريكية، ومعروف عن هذه السلطة تجبرها وعتوها، وصلفها وغرورها وإستهتارها..لقد كان القرار القضائي العراقي تحد ومنازلة..

رابعا/ أن القرار القضائي العراقي؛ يمثل أنموذجا في التصرف الحضاري، لبلد شغل ثلثي التاريخ البشري، إزاء أدعياء الحضارة من رجال الكاوبوي المستهترين، وحكايات التاريخ تروي أن المستهترين على مر عصوره الى إنكفاء دائم..

خامسا/ معنى هذا أن العصر الأمريكي بدأ بالأفول، لا وهو أفل فعلا؛ وأن العالم سيمضي الى أمام بلا أمريكا، وأن ذلك يبدأ بالصدع بقول الحق..

سادسا/ اليوم يزور رئيس السلطة القضائية الإيرانية السيد رئيسي بغداد، في مهمة رسمية قانونية، يناقش خلالها هذا الملف وملفات أخرى، تشغل بال الشعبين الجارين.

سابعا/ لكن من بين أهم ما سيقوله السيد رئيسي، وهو الرقم المهم في القيادة الأيرانية، شكرا للشعب العراقي وشكرا لقضائه الباسل ..!

ثامنا/ الشكر الذي يقدمه السيد رئيسي للعراقيين، شعبا وفضاءا ؛ سمعناه من بقايا أشلاء الشهيد سليماني المنثورة، على مساحة واسعة من مسرح الجريمة في مدخل مطار بغداد..

شكرا

9/2/2021

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجعيدة..الحقيقة التي نتعاما عنها..!
سليماني يقول شكرا للعراقيين..!
التدوير لا يعني التغيير..!
ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران
شيعة العراق؛ تبدد شملهم لولا عناية إيران الإسلامية
روح الله..احيا ارواح عباد الله..
الفيدراليات الثلاث / الجزء ٢
واشرقت الشمس من المغرب..!
السباق لمنصب رئيس مجلس الوزراء
لا الديمقراطية فهمناها، ولا الإنتخابات هي الحل..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك