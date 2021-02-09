آية الله رئيسي يكمل المسيرة!

د. حسين فلامرز||

بكل ثقة وخطوات رصينة يستمر المد التاريخي لرجالات العراق وإيران ليرسموا الطريق الى المستقبل المشرق للأمة الإسلامية الحق ومنطقة الشرق الأوسط الطيبة المذاق.

نعم آية الله رئيسي في العراق حاملا معه رسالة القضاء الايراني التي اتحدت و ما أحلاه من إتحاد مع القضاء العراقي وكلاهما تعلو كلمتهم و يصدران أمرا بالقاء القبض على المعتوه الهالك ترامب ومن لف لفه من الذين شاركوا في إغتيال قادة شهداء النصر.

إن هذه الزيارة المباركة التي جاءت في وقت يرفع العلاقات العراقية الايرانية الى ذروتها وعلى كافة الصعد، لكون القانون يعتبر المظلة الشاملة لكل التعاملات الدولية بانواعها وفي نفس الوقت قالت كلمتها الحق في أحلك الظروف.

المسيرة مستمرة وقادتنا العظام لن تثنيهم رصاصات العدو وأفعالهم المريبة، و في كل يوم تتجسد هذه الشجاعة وتؤكد دورها في استمرار العلاقات التاريخية العظيمة التي نسعد بها، كما نسعد وأسعدنا بهزيمة ترامب المذلة التي أكد من خلال سلوكه الغير سوي مايسمى خدعة أمريكا القوة الأكبر أو الدولة الديمقراطية الاولى.

تحية حب وتقدير الى القضاء العراقي الذي أثلج صدورنا بقرار القاء القبض على ترامب وفي نفس الوقت نتمنى تسليم أمر القاء القبض الى السفارة الاميركية في بغداد.

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