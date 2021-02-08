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‏ آية الله رئيسي في رحاب القضاء العراقي ..


 

مازن البعيجي ||

 

خطوة كبيرة وعظيمة أن يحلَّ مثل هذا العلم الهُمام من أعلام الفقه والأصول والقضاء والسياسة ضيفًا كريمًا على إخوته وشركائه من القضاة في القضاء العراقي الذي تربطه معهم الكثير من الروابط القانونية والاجتماعية والقضائية ، خاصة وأن القضاء العراقي الشجاع عمل بكل شجاعة على إصدار إدانة ترامب الغادر في مقتل مثل الحاج قاسم سليماني، الضيف الحاصل على تأشيرة دخول قانونية ومستشار مرحّب به بعلمِ دولة العراق ومؤسساتها .

وهذه الزيارة اليوم نأمل أن تكون ثمارها كبيرة،  وهي تؤصّل لعلاقة ايجابية بين بلدين عظيمين وفاعلين في الساحة الدولية ولهم من المشتركات الدينية والعقائدية والتاريخية والاجتماعية والجغرافية والاقتصادية والأمنية وغيرها الشيء الكثير ، خاصة ومثل هذا العالِم الكبير ذي الصيت الجميل والحَسَن ، هو نسخة مباركة من نسخ ثورة الخُميني العظيم الذي بفضل ما أسس ترك لنا علماء ربانيون حريصون على صيانة المقدسات غيورين على الأنسانية.

ارى أن الزيارة تأتي بوقت استثنائي ونوعي ومثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة تتصدر المشهد العالمي خاصة بعد تحول مثل أمريكا الى خراب بعد سقوط القناع عنها وعن مؤسساتها المتهرئة ، زيارة سيفهم منها أبطال القضاء العراقي ويحققوا بها اعلى سقف من التعاون والاستفادة لنوعية الوفد رفيع الشأن قيمة وقدر وعلم وتقوى وورع ومواقف ..

فأهلا وسهلا بك يا خليفة الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة واحد المع جنودها وممثّلًا عن القيادة الحكيمة ..

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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