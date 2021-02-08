بسمار مهدوي..نامي خراف العرب نامي..!

باقر الجبوري ||

· بسمار مهدوي..

هل تعلم ... ان الغرب مطلع على مسالة الامام المهدي ومتيقن منها اكثر منا نحن المسلمون !!!

هم ( حكام الغرب ) يمثلون في حقيقتهم المجتمع ( المتدين ) الذي يؤمن بخروج وقيام دولة ( المخلص ) مسيحياً كان او يهودياً !!

وكذا هم يؤمنون بخروجه حتى وإن كان مسلما ولذى تراهم يعدون العدة لحربه حتى قبل خروجه ولذى تراهم متواجدين دائماً و( مسيطرين ) عسكريا وسياسيا واقتصاديا في البلدان التي ورد فيها خروج او قيام المهدي عج !!!

ثم ياتي بعد ذلك شخص يقول لك (( بعدكم بهالخرافات ))

اقول ...

رؤساء امريكا (( كارتر - ريغن - بوش الاب - بوش الابن - كلنتون - اوباما - ترامب )) كلهم وضعوا على رأسهم الطاقية اليهودية مع انهم مسيحيين وكلهم هزوا برؤوسهم امام حائط المبكى في القدس ليعلنوا من هناك حربهم ضد الاسلام وضد المهدي وانهم حماة ذلك الحائط !!!

فهل سمعت امريكياً او مسيحياً يقول عنهم انهم متخلفون يتبون الخرافات !!

كلا طبعاً ...

نامي خراف العرب نامي !!!

تحياتي