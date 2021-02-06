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عالم الاستخبارات والمخابرات والتجسس والانتخابات المقبلة/3


 

محمد السعبري ||

 

الجزء الثالث والاخير.

بعد ما انكشفت لعبة الاستخبارت الدولية لصنع الفوضى في العراق وخلال كل هذه الاحداث استبدل مبعوث الامين العام للامم المتحدة وتم استبداله بشيطان جميل امراة قد يسيل لعاب بعض السياسيين ان اجتمعت بهم للاسف.

هذه المرأة متدربة تدريب مخابراتي استخباراتي سياسي دبلوماسي بدرجة تفوق العقول ولكنها تعمل بهدوء وسلاسة راقية.

فراحت رامية نفسها في احضان جانب الاخوه السنة لكون الاقدم منها كان يقال عنه انه في احضان الشيعة اي هنا افتقدت الامم المتحدة حياديتها بين ابناء. الشعب العراقي فراحت تتدخل بالشان العراقي وبعمق للاسف ونزلت لساحة التحرير ودخلت بيت فلان وفلان واستلمت المال من الجهة الفلانية والشخصيات الفلانية وبدأت تتكلم على حسب الدفع المالي لا على المهنية والحيادية للاسف.

وانتهت ساحات الاعتصامات بالاتفاق الشيعي على الاخ الكاظمي وهنا مرة اخرى شعرت المخابرات والاستخبارات المركزية بشبه الخيبة في عديد من اعمالها في العراق هنا التجأ الى الورقة الرابحة الاخيرة وان نجحت هذا يعني ستعيد نجاحها في جميع خططها التي فشلت فيها سابقا.

·        الانتخابات. 

اوعزت الى شبكاتها السرية بالذهاب الى مركز تسجيل الاحزاب وادخلت العديد من عناصرها باحزاب جديدة وكثيرة والغاية منها وصول عناصرها على مقاعد البرلمان كي تسيطر على الجانب التشريعي وعندها يشرع اول قانون او موضوع وهو موضوع التطبع مع الكيان الاسرائيلي والامر الثاني اضعاف الحشد ومن ثم التصويت على حله وبعدها تخرج التهم التي اعدت عليه والمخزون في ارشيفها وفي نفس الوقت تشتيت اصوات الشيعة والمثير للانتباه ان الاحزاب الجديدة اغلبها للطرف الشيعي وهذا مدروس ومقصود اضعاف الشيعة في البرلمان لا تقليل عدد مقاعدهم لا بل المجيء بنواب شيعة متصهينين اكثر من الصهاينة وعندها تمرر كل القرارات التي تضر بالكتل الكبيرة واكبر دليل هو طمع السعودية والامارات وغيرها ان يكونوا ضمن المشرفين على الانتخابات المقبلة.

يا سادتي انها لعبة الاستخبارات المركزية انتبهوا.

تحياتي

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