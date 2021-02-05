المقالات

لله في خلقه شؤون..وسائل التواصل وتزييف الحقيقة

19 2021-02-05

 

سعد الزبيدي * ||

 

الحديث عن التطور التكنلوجي وخاصة في مجال الإتصالات حيث تحول العالم بأسره إلى قرية صغيرة كسرت كل الحواجز الحقيقية والمصطنعة وفتحت الآفاق أمام الجميع للولوج إلى العوالم المجهولة والبعيد وسبر أغوارها للاستزادة من المعرفة وشبع الفضول أو تطوير الذات وما زالت الدراسات البحثية حول تأثير ومخاطر استخدام هذه الوسائل بصورة مفرطة في بداياتها وعلماء النفس والإجتماع يؤكدون أن آثار جانبية خطيرة تنعكس على الشخص تؤثر على سلوكياته.

ورأيي المتواضع أن هذه الوسائل لا تقل خطورة عن المخدرات والكحول فالمدمن يهرب إلى حيث النشوة من أثر الخمر والمسكر والحشيشة حتى يصل إلى مرحلة الإنفصام على الواقع ويبدأ العقل الباطن للظهور وتنكشف اسارير المدمنين ورغباتهم المكبوتة إضافة إلى كشف معاناتهم وما يخبئونه عن الآخرؤن من مشاكل وهموم وتنكشف حقيقتهم وحقيقة نواياهم تجاه أنفسهم والآخرين والمجتمع.

فكم من مدمن أو محتس للخمر إنقلب من إنسان هاديء محترم إلى إنسان بذيء عدواني سيء الخلق هذا لأن الخمر أطلقت العنان لرغباته المكبوتة التي يلجمها عقله الواعي.

استذكر هنا ما نقله أحد الأصدقاء عن فنان معروف من الجيل الأول الذي هو إضافة إلى كونه مطربا فهو رسام بارع يعرفه الجميع بدماثة خلقه ووداعته وطيبته ولكن عندما كان يتعاطى الخمر ويصل إلى مرحلة النشوة والسكر ينقلب إلى إنسان همجي يشتم الناس والمجتمع ويلجأ إلى اطلاق العيارات النارية من مسدسه.هكذا هو الحال مع المدمنين للكحول والمخدرات.

أما وسائل التواصل فلن تختلف كثيرا عن المخدرات والمسكرات حيث يلجأ أغلبنا إلى تسويقه نفسه بصورة مثالية لا تمت للواقع بصلة فترى البعض يريد ان يخدع الآخرين بقناع يرتديه لغاية ما عندما يستخدم وسائل التواصل فهو المؤمن الحر  النزيه المدافع عن حقوق المرأة والطفل والحيوان وهو الكريم الشجاع النبيل الوطني...الخ.

أكثر الناس خداعا للناس من أدمن على الولوج لوسائل التواصل بغية نشر أكبر عدد من الصور حتى تحولت حالته إلى حالة مرضية فهو ينشر صورا لمناسبة أو من دون مناسبة وتراه يبحث عن أي مناسبة دعي لها أو جاءها من غير دعوة كي يصور نفسه وينشر تلك الصور لكي يرضي غروره أولا ولكي يخبيءعقد النقص وعدم الثقة بنفسه وعدم احترام الذت وهكذا هو يجتهد في هذا حبا في الظهور كي يقنع الآخرين أنه شخص مهم وربما يظن أن الكون من دونه سيصاب بالفوضى.

هذه الشخصيات التي تتعامل مع وسائل التواصل بهكذا طريقة  إنفصمت على الواقع وأصيبت بالشيزوفرينيا وهي تحتاج إلى علاج نفسي والمضحك المبكي أن يكون الإنسان سكيرا ولاعبا للقمار ولص وحرامي ومرتش وتجده يبعث للآخرين حتى الذين يعرفونه جيدا عبارة ( جمعة سعيدة) من على طاولة الشرب والقمار أو من ملهى بعد منتصف الليل وكأنه يريد أن يقنع الآخرين أنه مؤمن ملتزم لا يرتكب من الذنوب شيئا !!!

وهكذا أغلبية من يرسل أدعية وأصبوحات جميلة ومن يشترك في مجموعات للمثقفين وهو لا يقرأ ولو ورقة من كتاب في العام كله أو من يدافع عن الديمقراطية والحرية وهو دكتاتور متزمت فهو يستخدم أعذب الكلمات في مجموعات الآنسات والسيدات ويقدس حقوقهن وزوجته لم تره يبتسم إلا قبل الزواج وهو يصر على أن تكون جارية فيبيته أو خدامة تلبيى طلباته ويحرمها من أبسط حقوقها في الرفض أو التعبير عما في داخلها تجاهه وتجاه المجتمع الذكوري الذي ينتمي له.

كثير من هؤلاء استغل هذا التطور وارتدى الزي العربي ومنح نفسه لقب شيخ وكم من أصبح سفيرا للسلام أو أصبح دكتورا بين ليلة وضحاها أو تحول إلى منتم للطبقة المثقفة فصار كاتبا أو شاعرا أو محللا سياسيا فقط لأنه واضب على زيارة شارع المتنبي أيام الجمع.

البعض أراد أن يستغل وسائل التواصل لكسب عطف الناس أو احراجهم فروى قصة من تأليفه عززها بصور كمرضه وتدهور حالته أو تهويل إصابته بحادث ما أو خسارته أمواله مع صور حزينة للحصول على مبلغ من المال مع سكب مال وجهه.

تبقى وسائل التواصل وسيلة من وسائل المعرفة وسبر المجهول وزيادة الثقافة وتلاقح الأفكار والرقي بالمجتمعات لدى الطبقات المثقفة التي تساهم في تشخيص العلل ووصف العلاجات الناجعة.

و... لله في خلقه شؤون.

*كاتب ومحلل سياسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لله في خلقه شؤون..وسائل التواصل وتزييف الحقيقة
قراءة في مسيرة الثورة الاسلامية
رسالة الى قادة الحشد..تداركوا امركم..!
كلمة وموقف ..!
 لعبة تشتيت الأصوات..!
مقتطفات من تعليقاتنا على ما ينشر في صفحات الفيس بوك /3
منى وكيف تأسست أول ميليشيا في الإسلام؟!
تحقيق العدالة الاجتماعية لتلبية الاحتياجات المهمة
الوطن يباع بالتفصيخ !!!
قراءتي لامنيته من فتواه..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك