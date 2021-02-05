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الوطن يباع بالتفصيخ !!!


 

باقر الجبوري ||

 

عشرة بربع

✍️. النفط للاردن بربع وبنص الربع !!

✍️. اعفاء السلع المصدرة من الاردن الى العراق من الكمرك بعد نزع الليبل ( العلامة ) الاسرائيلية منها .

✍️. التباحث مع مصر العربية لاصلاح المنظومة الكهربائية وترك عقود شرمة سيمنز مع ان مصر نفسها تعاقدت مع سيمنز لاصلاح وتطوير منظومة الكهرباء فيها ( فلم هندي ) !!

✍️. محطات كهرباء البصرة تباع للاكراد ببلاش ( أثنين بربع )

✍️. اصول الدولة العراقية اصبحت بيد وزير متحزب يبيع منها ما يشاء لمن يشاء وبالمبلغ الذي يشاء ( ثلاثة بربع ) !!!

✍️. الديون التي للحكومة على شركات النقل !

تسقط عمن يشاؤون ومتى يشاؤون (( كله بنص بربع )) !!

✍️. مئة وثمان عشرون مليار دولار بذمة الاقليم للمركز عن قيمة دين الاقليم للمركز عن قينة النفط الذي باعه الاقليم خلال ( 17 ) عام وقبض ثمنه ( بجيب البرزاني ) ستقوم حكومة المركز المفلسة بتسديده الى خزينة حكومة المركز المفلسة نيابة عن الاخوة الاكراد ((خواردة))

✍️. العقود والمقاولات والمناقصات هي لمن يضع في كيس السلطان ( كومنشنات ) والدولارات !!

✍️. هدر بالترليونات في موازنة تجمع بين ( التقشف ) في رواتب الموظفين و( التبذير ) في تنظيف قصور الرئاسات !!!

ولازال الحمقى والمتغابين حتى الساعة ينتظرون الفرج !!

ينتظرون ... متى تنطق الأصنام !!

فإن لم تنطق ولن تنطق !!!

فما نطقوا ولن ينطقوا !!

فلا صوت يعلوا على أصواتها !!!

وهل للاصنام من صوت !!!

نعم لن يعلوا على أصواتها ...

حيرة ... الاطرش ينتظر ان يقول له الاعمى أن أمامه حفرة

تحياتي ...

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