فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- الإمارات تحمل الخير للعراق/ والدليل ما تقدمه لليمن!

٢- الانفتاح على السعودية حضن عربي، زين والانفتاح على إسرائيل، هذا يا حضن!

٣- من نزل النفط الحكومة فرضت ضرائب واستقطاعات على العراقيين ومن صعد أسقطت الكمارك/ عن بضائع التجار الأردنيين!

٤- قراصنة يسطون على سفينة في خور عبد الله/ زين والياخذون نفط الشمال من 2003 شنسميهم؟!

٥- صديقك من عدل الياخه ما كلك/ شوكت تطلع قواته من الشمال؟

٦- التجارة: سنسرع عقود شراء المواد الغذائية تلبية لحاجة المواطنين/ عليمن مستعجلين!

٧- النزاهة تضبط متهمين متلبسين بتسلم الرشوة بالديوانية/ زين والي استلمه رئيس مجلس النواب ومرافقوه بالكويت!

٨- أعضاء من مجلس النواب وستيفن يستنكرون رسالة الدكتوراه التي تتحدث عن المسيحية الصهيونية/ بس عادي هو يومية بصفحته يتهجم على الشيعة الولائية!

٩- ندعو هيئة الحشد إلى فتح باب القبول لتطوع أبرز مدوني وناشطي تشرين/ ليمسكوا القائم بدل الذيول!

١٠- إياد علاوي يكول الاجتماع بين المتظاهرين والسفير الأمريكي بمكتبي جان إيجابي/ جا وين شعار أنعل أبو أمريكا!

سؤال الفنتازيا: دعوات من اليمن تنادي للتطبيع، احزروا ذول المن ينتمون؟