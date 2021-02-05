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فنتازيا نقاشية..!

24 2021-02-05

 

جهاد النقاش ||

 

١- الإمارات تحمل الخير للعراق/ والدليل ما تقدمه لليمن!

 

٢- الانفتاح على السعودية حضن عربي، زين والانفتاح على إسرائيل، هذا يا حضن!

 

٣- من نزل النفط الحكومة فرضت ضرائب واستقطاعات على العراقيين ومن صعد أسقطت الكمارك/ عن بضائع التجار الأردنيين!

 

٤- قراصنة يسطون على سفينة في خور عبد الله/ زين والياخذون نفط الشمال من 2003 شنسميهم؟!

 

٥- صديقك من عدل الياخه ما كلك/ شوكت تطلع قواته من الشمال؟

 

٦- التجارة: سنسرع عقود شراء المواد الغذائية تلبية لحاجة المواطنين/ عليمن مستعجلين!

 

٧- النزاهة تضبط متهمين متلبسين بتسلم الرشوة بالديوانية/ زين والي استلمه رئيس مجلس النواب ومرافقوه بالكويت!

 

٨- أعضاء من مجلس النواب وستيفن يستنكرون رسالة الدكتوراه التي تتحدث عن المسيحية الصهيونية/ بس عادي هو يومية بصفحته يتهجم على الشيعة الولائية!

 

٩- ندعو هيئة الحشد إلى فتح باب القبول لتطوع أبرز مدوني وناشطي تشرين/ ليمسكوا القائم بدل الذيول!

 

١٠- إياد علاوي يكول الاجتماع بين المتظاهرين والسفير الأمريكي بمكتبي جان إيجابي/ جا وين شعار أنعل أبو أمريكا!

 

سؤال الفنتازيا: دعوات من اليمن تنادي للتطبيع، احزروا ذول المن ينتمون؟

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