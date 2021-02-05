فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- الإمارات تحمل الخير للعراق/ والدليل ما تقدمه لليمن!
٢- الانفتاح على السعودية حضن عربي، زين والانفتاح على إسرائيل، هذا يا حضن!
٣- من نزل النفط الحكومة فرضت ضرائب واستقطاعات على العراقيين ومن صعد أسقطت الكمارك/ عن بضائع التجار الأردنيين!
٤- قراصنة يسطون على سفينة في خور عبد الله/ زين والياخذون نفط الشمال من 2003 شنسميهم؟!
٥- صديقك من عدل الياخه ما كلك/ شوكت تطلع قواته من الشمال؟
٦- التجارة: سنسرع عقود شراء المواد الغذائية تلبية لحاجة المواطنين/ عليمن مستعجلين!
٧- النزاهة تضبط متهمين متلبسين بتسلم الرشوة بالديوانية/ زين والي استلمه رئيس مجلس النواب ومرافقوه بالكويت!
٨- أعضاء من مجلس النواب وستيفن يستنكرون رسالة الدكتوراه التي تتحدث عن المسيحية الصهيونية/ بس عادي هو يومية بصفحته يتهجم على الشيعة الولائية!
٩- ندعو هيئة الحشد إلى فتح باب القبول لتطوع أبرز مدوني وناشطي تشرين/ ليمسكوا القائم بدل الذيول!
١٠- إياد علاوي يكول الاجتماع بين المتظاهرين والسفير الأمريكي بمكتبي جان إيجابي/ جا وين شعار أنعل أبو أمريكا!
سؤال الفنتازيا: دعوات من اليمن تنادي للتطبيع، احزروا ذول المن ينتمون؟
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