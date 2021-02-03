المقالات

عاد الأمام فعاد الأسلام


ظاهر العقيلي

لم تكن عودة الامام الخميني ( رض) الى طهران بتاريخ 1 شباط 1979 حدث عابر وبسيط بل تعتبر حدث تاريخي عظيم لا يمكن ان التقليل من شأنه او تخطيه بأي حال من الاحوال وذلك لكون هذا الحدثةالكبير هو خطوة استراتيجية فاصلة في وضع منطقة الشرق الاوسط بصورة خاصة والعالم بصورة عامة وهو خطوة مهمة في مسيرة الثورة الاسلامية في ايران التي كانت تغلي كالمرجل في انحاء ايران .

 

جاءت هذه العودة في وقت عصيب ومؤثر في منطقة تعيش بلدانها تسلط حكام عملاء للصهيونية ولامريكا وقد مارسوا الطغيان والكفر وبث الالحاد بصور شتى وحاولوا القضاء على الفكر الاسلامي ومحاربته ومحاربة رجالات الاسلام المحمدي الاصيل كما وانها زلزلت قواعد الامبريالية والاستكبار الاميركي  الذي عاث في المنطقة فسادا ودمار وبالتالي رسمت عودة الامام صورة الامل المحمدي الاسلامي الذي انتظهره المستضعفين والفقراء والابرياء في العالم وبعث روح التحدي وانتصار الحق على الباطل بالدماء الطاهرة .

 

ان عودة الامام الخميني ( رض) وبهذا الشكل المهيب المنتصر والمؤيد والمسدد الاهيا وشعبيا نزلت كالصاعقة على نفوس وقلوب زعماء الشر والعمالة والاستكبار العالمي الصهيوني وجاءت لتضع اسس الانتصار الحاسم الذي هانت وتهون دونه التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الايراني المجاهد على منحر الحرية والكرامة والخلاص من طاغوت العصر الشاه وزمرته الفاسدة.

 

قدم سماحة الامام الخميني (رض) جهد عظيم قل نضيره في العالم الاسلامي المعاصر في سبيل وطريق الحق فقد كان طريقه طريق ذات الشوكه فلم يكن تحرك الامام وخططه وعمق فكره شيء سهل او مرن فلقد كان تحدي صعب ومؤثر لاسيما ان الالة ( الشاهنشاهيه ) القمعية كانت مدعومة من قبل الاستكبار العالمي وعملاء المنطقة وكان الشاه يعيش في اوج عظمته وحكمه الكافر بذل روح الله الخميني ( رض) روحه الطاهرة وقدمها منذ اول ايام تحركه وثورته المباركة في مسار الحق الاسلامي الثوري رخيصة في سبيل نصرة شعبه المظلوم وشعوب المنطقة وارجاع هيبة ومفاهيم الاسلام الحقة التي تلاعبت بها افواه وافعال حكام المنطقة الكفرة الغدرة.

 

أنتقل الأمام الخميني ( رض) اننقالة تاريخية من ضاحية (نوفل لوشاتو) الباريسية الى طهران شكلت انعطافة مهمة في مسار الاسلام المحمدي الاصيل ووضعت اسس لبناء عمق اسلامي ثوري صلب ليعيد للاسلام الاصيل هيبته وتأثيره على الشعوب الاسلامية والعالم اجمع رغم المحن والشدائد في ظل انتشار كبير لظاهرة الالحاد والكفر والطعن بالاسلام المحمدي الاصيل .

 

فحمل الامام الخميني ( رض) في عودة المباركة العالمية الاسلامية المحمدية الاصيلة هدف الامة الثائرة في ايران مفوتا الفرصة على الشيطان الاكبر امريكا وحلفائها في المنطقة من تحقيق مؤامرتها بجعل الثورة الاسلامية تدور في حلقة مفرغة .

 

كانت ولا زالت عودة الامام الخميني ( رض) تمثل مفتاح انتصار الحق ورجالاته على الباطل واذنابه ومنطلقا للتغيير الاستراتيجي الذي تحظى به الشعوب الاسلامية المستضعفة وهو شرارة الثورة وعشق الشهادة والتحدي والصبر والبطولة الحسينية التي جسدتها الفصائل الاسلامية انطلاقا من لبنان وما يمثله حزب الله من دور فعال ومعادلة مهمة في المنطقة ومرورا بحشدنا الشعبي المقدس وفصائله البطلة وانتهاءا بثوار اليمن الحوثيين الشجعان وشجاعتهم الفذة اضافة الى الادوار الكبيرة التي يلعبها ثوار البحرين والاحساء والقطيف ناهيك عن الصمود الاسطوري للجيش السوري ومن معه من الفصائل المسلحة المجاهدة وفي مستويات متقدمة جدا.

 

ستبقى شعوب العالم والمنطقة وجميع من سعى ويسعى لاحقاق الحق والدفاع عن الحريات وحقوق الانسان ومحاربة الشر والطغيان والارهاب مدينه بكل شيء لذلك الرجل العظيم الخميني الكبير ( رض) فبعودته عاد الحياة للاسلام ولمفاهيمه الحقة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران بين التمهيد وعصر الظهور
عاد الأمام فعاد الأسلام
من كل عقلك أمريكا افضل من إيران؟!
أيّةُ طبخةٍ تُطبخُ للحشد؟!
الداعشي المجرم في سجون العراق مقدر محترم
الإرهاب حُمَّى المُسْتَنقَعات
صدّام في بالوعة ابن تيمية!!
الإرهـــاب في المنطقة بين الدين والسياسة
العقل الإرهابي..!
الثائر الذي غيّر وجه العالم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك