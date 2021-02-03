من كل عقلك أمريكا افضل من إيران؟!

مازن البعيجي ||

اريد اتكلم معك باللهجة الشعبية خارج عن سيقات المقال ولغته العربية التي قد تكون صعبة ولا مزاج لك عليها .

خوية انت تعرف الله جل جلاله لو ما تعرفه؟! وإذا تعرفة هم تعرف هو راح يحاسبنا يوم القيامة على كل فعل نسويه بالدنيا اي فعل كان! ليش لأن هو سبحانه وتعالى قال ذلك ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) الزلزلة ٧ ، ٨ .

نعم اي عمل نسويه خير كان ذلك العمل او شر راح نلگاه بصحيفة اعمالنا مثل الغيبة ، والنميمة ، والحسد ، والنفاق ، والكذب ، والرياء ، وذنوب كلش هواي حتى الصغيرة منها مثل لو نظرت على واحد بعيونك تريد تهينة او تحقره وهي مجرد نظرة!!! لأن الحديث يقول عن أبو عبد الله (عليه السلام): من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان! إنتبه حتى الشيطان ما يقبلك!!! وبشرفك إذا الشيطان ما يقبل بك لأن اهنت مؤمن معقولة الله الخالق العظيم الذي يقول ( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ) الحج ٣٨ . راح يقبلك؟! تفهم هذا الكلام الخطير والكارثي!!!

الآن؛ تعال معي نحسبها حساب عرب مثل ما يقولون!

أمريكا التي تقتل المسلمين وخاصة الشيعة في كل مكان في اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين ونيجيريا وافغانستان والباكستان والعراق وإيران وتنهب ثروات الشعوب وتقهرها وتحتل البلدان من اجل سلب كرامتها والقدرات وشوفة عينك منذ ٢٠٠٣ لليوم شنو استفدنا من أمريكا غير القهر والقتل والمؤامرات وراح من أولادنا عشرات الآلاف بمثل داعش وغيرها من غير دولة من أرامل ودولة من ايتام ودولة من معاقين وغيرهم وللآن هي أمريكا تساند الفاسدين!!!

وإيران التي تدافع عن ثغور المجاهدين والمسلمين والمستضعفين في كل مكان وشفت شنو قدمت لنا بمعركتنا مع داعش وعوفك من إعلام السعودية القذرة الي تكره إيران لانها دولة شيعية وتحاول تضحك عليك بشيء اسمه العروبة والعمق العربي الي بسبب هذا العمق هي فقط في معركة داعش بس انتحاريين ارسلت ( ٥٠٠٠ ) هسه لو كل انتحاري قاتل خمسة هم احنا رايح منا ذاك الحساب!!!

فهل من عاقل يقف مع مثل أمريكا ضد إيران التي ضحى محمد باقر الصدر بروحه واخته الشريفة العالمة بنت الهدى لأجل نصرتها معقولة اكو واحد بمثل عصرنا الي انكشفت به الحقائق يفكر بهذه الطريقة ويقف مع أمريكا بعمالة نهايتها النار وغضب ربي العالمين لا محالة!

خوية هناك زعماء احزاب وشخصيات لگت نفسها ومشاريعها المشبوهة بيك لا تصير حمال وحمار تنقل لها ما تريد إنتبه هناك ستحاسب حتى على الكلمة واللفظ وما راح يفيدك لا سيد فلان ولا علان ولا حزب ولا عشيرة ولا سفارة ولا وطن جغرافي!!! ولا غيره نار وسقر وخالدين بيها نعوذ بالله من غضب الله .

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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