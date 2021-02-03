المقالات

وتستمر الشهادة..!


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ العدو يتربص بنا الشر وهو يفغر فاه يحاول إبتلاع أرواح العراقيين في كل فرصة سانحة أمامه..

وفي المقابل فإن هناك مَن يقف أمامه بوعي وقوة وثبات يردع عدوانه ويوقفه عند حده.

الحقيقة إن الصراع قائم لم يتوقف وما تحقق من إنتصار يحتاج إلى جهد حثيث للمحافظة عليه هذا أولاً، وثانياً فإن الجبهة مفتوحة على أكثر من صعيد من الداخل والخارج وهناك مَن يحاول المواجهة المباشرة بشكل علني ومَن يواجه بطريقة غير مباشرة بطريقة خفية وإن تفضحها في بعض الأحيان النوايا الواضحة.

الميدان ممتد من جبهات القتال إلى وقائع العمل السياسي والحكومي والأعداء على طول هذا الميدان بكامل جهوزيتهم للإطاحة بنا.

شبابنا على السواتر يواجهون العدو بظهور مكشوفة في أغلب الأحيان إذ يتخلى عنهم مَن يلوذ ويحتمي بهم شاعراً بذلك او غير شاعر به، وهذه هي المأساة الحقيقية التي تؤرقنا وتجعلنا نشعر بالقلق..

نحن نثق بشبابنا المرابطين في السواتر نثق بوعيهم وشجاعتهم وإيمانهم وصبرهم وثباتهم، لكنا لا نثق ببعض مواقف السياسيين من "جماعتنا" سواء كانوا من الذين يشعرهم النصر بخيباتهم، أو من الذين عجزوا أن يكونوا نصراً، أو من الذين إنساقوا خلف مشاريع العدوان بمحض إرادتهم، واسوء هؤلاء هم الذين يدركون كل ذلك ويقفوا بآمالهم ونواياهم الحسنة مع الشباب المرابط لكنهم لا يقفوا الموقف المطلوب لأسباب لم نتبينها لحد الآن.

شباب الحشد من بدريين وكتائبيين وعصائبيين ونجباء وأوفياء وقوات صدرية و... إلخ يؤدون ما عليهم على اتم وجه والدليل على ذلك هو وقوف داعش على الأطراف وعدم قدرتها على التوغل أكثر، والدليل الأكثر وضوحاً هو هذا السيل ألمتدفق من الشهداء الذين تعرج أرواحهم إلى السماء بين فترة وأخرى..

قبل أيام زف الحشد "بدر" القائد الحسيناوي وصحبه النجباء واليوم يواصل ركب الخلود المسير بثلة جديدة من الشهداء الأعزاء.

هذه الشهادة هي زاد المرابطين على السواتر تدفع بهم لأن يواصلوا السير على نهج المهندس وسليماني والإمام محمد باقر الصدر رضوان الله عليهم، على نهج سيد الشهداء الحسين عليه السلام.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الثائر الذي غيّر وجه العالم
وتستمر الشهادة..!
وهل بقي نبض "يجسه" الطبيب؟
إذا كانت الانتخابات مزورة! هل يحق للبرلمان والحكومة التلاعب بالشعب؟!
واحد واربعون عام..اعادة  كتابة تاريخ عمره ١٤٠٠ عام
ثورة الأمام الخميني إنعطافة نوعية في تاريخ الثورات العالمية
خلاصة المخاض وتوشيلة الفكر ونتيجة العمل
دولةُ الفقيه وتفاصيل العِترَة..!
طائرات الإحتلال الإسرائيلي المسيرة في قبضة المقاومة
ميزانية تنحر الفقير وانتخابات تنحر العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك