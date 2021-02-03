المقالات

واحد واربعون عام..اعادة  كتابة تاريخ عمره ١٤٠٠ عام


 

عبد الحسين  الظالمي||

 

الذكرى  الواحد والاربعون لانتصار الثورة الاسلاميه في ايران  لها طعم خاص

فهي تاتي في ظروف غايه في التعقيد وفي اقصى حالات  الشد والجذب والصراع السياسي العسكري في المنطقه  وفي ظل حصار شديد على الجمهورية  ونظامها  ورغم ذلك سوف يرينا الشعب الايراني صورة اخرى من صور التلاحم مع نظامه السياسي رغم ما يمر به الشعب من ظروف قاسية  نتيجة هذا الصراع ،  والمهم في الذكرى ان الانتصار لم يكن انتصار  لشعب ضد نظام حكم كما يحدث في بعض الدول  بل كان بداية مرحلة جديدة  لاعادة  المسار الى  منهج سيره الحقيقي الذي ابتعد عنه منذ عشرات القرون  منهج الفكر  المحمدي الاصيل والمنهج الحسيني  الرافض لكل هيمنه

لذلك اعتبر الانتصار نقطة تحول مست حياة اتباع اهل البيت اينما كانوا

فبعد ظلم وتغيب وابعاد عاد فكر ومنهج ال البيت  الى الواجهة واصبح ندا قويا مع مرور سنوات الذكرى  مع الافكار المنحرفة  والقوى السلطوية الامبريالية   وساهم هذا الانتصارفي صيانة اربعة اجيال من الشباب  من الانحراف ولا نزلاق  في متاهات الغزو الثقافي والقيمي في المجتمعات الاسلامية والتي كانت اسلام في الجنسيه فقط

او اسلام وهابي منحرف يتمسك بالقشور ويحرف الحقائق   .

هذا  الانتصار رسم صوره لحكم اسلامي  يستمد منهجه من فكر اهل بيت الرسول يعتمد القران والسنة وسيرة ال بيت عليهم السلام هذا المنهج الذي غيب منذ ١٤٠٠ عام  لذلك نرى ان الانتصار كابدايه وكا استمرار  يسجل انتصرا متجددا سنويا فهو لم يعد ذكرى انتصار مر عليها اربعين عام بل هو انتصار يتجدد سنويا وكانه يحدث سنويا  فالانتصار الاول كان انتصار شعب بقيادة الامام الخميني قدس الله روحه ضد نظام متجبر اما اليوم فهو انتصار نظام وفكر  ومنهج ضد حرب افكار ومبادىء وقيم وحرب حريه ضد الاستعباد  والتبعية  ونهب الثروات.

اذا فالذكرى  الواحد و الاربعين تعني ان الانتصار تحقق اربعين مرة وكل سنه يتم فيها الاحتفال انما تعني ان الانتصار  تحقق اليوم بقوة اربعين عام وترك اثرا تصحيحيا لمسار طوله ١٤٠٠ عام

الذي ينظر لما يجرى اليوم من معركة يخوضها منهج ال البيت ويتصدر فيها بقوة وتاثير كبير جدا ليس على  مستوى  الامة الاسلامية بل في عموم المعمورة  وختاما اقول ان كل اتباع اهل البيت هم مدينون لذكرى الانتصار  لانه هو من احياهم   ومن احيى نفسا كانما احيى الناس جميعا فكيف بالذي احيى امه واعاد تاريخ عمره ١٤٠٠ عام ......وصحح مسار حاول الاعداء  جاهدين  في ابعاد الامة الاسلامية عنه  وبانتصار الثورة الاسلامية عاد منهج اهل البيت ليتصدر المشهد وعلى جميع الساحات السياسية والاجتماعية والثقافية  والعقائدية. والاقتصادية  وذلك نصر الله المبين بزغ فجرا  في ليال عشر .

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إذا كانت الانتخابات مزورة! هل يحق للبرلمان والحكومة التلاعب بالشعب؟!
واحد واربعون عام..اعادة  كتابة تاريخ عمره ١٤٠٠ عام
ثورة الأمام الخميني إنعطافة نوعية في تاريخ الثورات العالمية
خلاصة المخاض وتوشيلة الفكر ونتيجة العمل
دولةُ الفقيه وتفاصيل العِترَة..!
طائرات الإحتلال الإسرائيلي المسيرة في قبضة المقاومة
ميزانية تنحر الفقير وانتخابات تنحر العراق
الإمام الخميني وسنن الاستبدال..!
فايروس قناة ٢٥ تشرين الفضائية
إصبع على الجرح..راتب السيد الرئيس..خطيه..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك