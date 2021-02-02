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الى اين يسير بنا فريق الكاظمي؛ وهل تمتلك فصائل المقاومة برنامجا سياسيا؟!


 

احمد خالد الكعبي ||

 

بحيادية ..

هل يعرف احد اين يسير بنا فريق الكاظمي عندما خفض قيمة العملة المحلية والآن يسير هو وسائرون والحكمة وجزء كبير من الفتح نحو استقطاع المرتبات الشهرية تحت يافطة ضريبة الدخل ، بالذات اذا ربطنا الموضوع بمسألة عجز الطبقة السياسية عن تنشيط القطاع الخاص وعدم وجود منتج وطني يقي المواطن شر شراء المنتج الأجنبي وتعمدها ابقاء الفوائد الفلكية على القروض الممنوحة للمواطنين وللموظفين من قبل المصارف الحكومية وبالذات مصرف الرافدين وعدم تفعيل قوانين لصالح المواطن كقانون حماية المستهلك مثلا  !؟

الان وقبال هذا الواقع : هل يسير هذا الفريق الحكومي مدعوماً بالحكمة وسائرون وجزء من الفتح نحو إفقار المواطن وتكديس الثروة بيد فئة حاكمة ام ان هذا كلام عاطفي ولا يستند على أسس علمية ؟

وبحيادية أيضاً لكن بألم هذه المرة : فصائل المقاومة بلا برنامج اجتماعي وسياسي ، وهي للاسف الشديد مستلبة تماما بالعمل الأمني والعسكري فقط ، بينما من المنطقي ان تمتلك اي مقاومة حقيقية في العالم كله برنامجا اجتماعيا وسياسيا لكي ترسخ وجودها ولتثبت انها شتلة في تراب وطنها ومنه واليه ولعقيدتها ، وهاكم حزب ا وانصار الله وقبلهم العديد من الأمثلة ..

الأخوة الشجعان في فصائل المقاومة نحن جمهوركم الثابت ومن حقنا الثابت أيضاً ان نسألكم : اين هو برنامجكم الاجتماعي والسياسي بالذات فيما  يتعلق بحماية بيئتكم .. نحن الفقراء وابناء الطبقة المتوسطة الدنيا من غول الكتل السياسية الفاسدة !؟

المقاومة ليست سلاحاً فقط ، ومن لا تحميه لن يستمر بحمايتك ! .

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