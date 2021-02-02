إيران.. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ..!

🔸عبــــاس العـــرداوي ||

♦️{حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ }♦️

دلالة عظيمة لهذا الرقم الذي قورن بالشدة والبلوغ

للأربعين سر في أغلب حضارات الشعوب وللمسلمين السر الأكبر فيها الكثير من المعاني والرموز ويترتب على بلوغها وما بعدها آثارا واسلوب حتى ورد في نص القران .... واذ بلغ الاربعين قال ربِ أوزعني ان اشكر نعمتك .

واقتباسا من هذا الأثر الطيب والتماسًا للواقع

أحاكي ثورة العشق الإلهي التي بزغت ثمرتها منذ أكثر من أربعين عاماً.

وكأني اخاطب الثورة الاسلامية لا على نحو الاسماء والمعاني بل وكأني أراها رجل اليوم بعد بلوغه الاثنين والاربعين عامًا هذا المولود الذي آتاهُ الله الحكمة والملك صبيا ها هو اليوم يزاد حكمة وبلوغا بعد ان خاض أيامًا عصيبة منذ أدرك فرعون ولادته فقذفه الامام الخميني العظيم الى يَمّ الأمة ورجالها وفَرَقْ الله عنها البحار وتلاطمت حولها الامواج ولم يمسها بفضل الله شي بعد ان آوى الى ركن شديد الحرس الثوري .

اليوم وفي تجديد الولاء لها نحمد الله على هذه النعمة ونقول ربِ اوزعني اشكر نعمتك الجمهورية الاسلامية التي انعمت علية وعلى امة الاسلام بها وان انعمل صالحًا في ضل القرآن وحكومة الاسلام المحمدي الاصيل.

وكما ان النبي محمد ص واله جَهر بها بعد الأربعين أجد اليوم المشهد يتكرر في ان نعلن في ذكرها ( الثورة الاسلامية) الجهر باتخاذها خياراً سياسياً والمطالبة بولاية الفقية وحكومة الاسلام المحمدي الاصيل

كل التجارب الناجحة وفي نفس البيئة تتكرر لاسيما ان كان التحدي نفسه فرعون إيران هو نفسه الذي سقط وهوى قبل اربعين عاماً بعد ان توكل على الله الامام الخميني العظيم ورجاله

فرعون المنطقة واحد الصهيوامريكية واذنابه لا محيص من مواجهة ان طال الزمن او قصر هو يدفع لضعفنا لينقض علينا لذا علينا المبادرة مادمنا بنعمة الله من مقاومة ومخلصين قابضين على السلاح لعلِ متفائل بما اقول واعلم حجم الجراح لكن ان نهون او نضعف لن نسلم فان تكونوا تألمون فهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليمًا حكيما.