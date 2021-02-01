كيف وصف سكان اميركا الاصليين ضيوفهم الغزاة..؟

محمد صادق الحسيني ||

عندما وطئت اقدامهم ( الانجليز) على هذه الارض كانوا جائعين ، متعبين لا حول لهم ولا قوة فأنقذهم اجدادنا مما هم فيه وفرشوا لهم وأطعموهم وكسوهم ، غير أن هؤلاء البيض كالثعابين السامة، في البرد تبدو ضعيفة واهية لكن ما ان تشعر بالدفء حتى تلسعك وتميتك.

الزعيم الهندي تكومسه، ١٨١١

لا نريد مدارسكم . إنها ستعلمنا ان نذهب الى الكنائس. ولا نريد كنائسكم . إنها ستعلمنا ان نتقاتل حول (معنى) الله. لا نريد ان نتعلم ذلك . نعم نحن قد نتخاصم حول أشياء دنيوية من هذه الارض، لكننا أبداً لا نتقاتل حول الله. ولا نريد ان نتعلم ذلك .

الزعيم الهندي هينموت تويالكت ( شيف جوزيف) من هنود نيه بيرسيه

قبل ان يأتي اخواننا البيض ليمدنونا ما كان عندنا سجون ، لانه لم يكن عندنا مجرمون. لم يكن لبيوتنا أقفال لانه لم يكن عندنا لصوص . وعندما يكون بيننا فقير دون حصان او مسكن أو غطاء نتسارع لنهديه كل ما يحتاج . نعم كنا " غير متمدنين"

الزعيم لام دير من هنود لا كوتا

سلبتنا بلادنا .. ولم تكتف..

أطعمناك اللحم والذرة فجرّعتنا السم...!

الزعيم الهندي رِد جاكيت(١٨١١)

نحن نطعمك، وانت تقتلنا

الزعيم الهندي بوهاتن (١٦٠٩)

دماؤنا تدفقت كالأنهار لتروي عطش الانسان الابيض..

ولا شئ يطفئ غليلهم إلا القضاء علينا.

إياكم، إياكم وصداقة الانسان الابيض.

كل ما طلبوه في البداية ملجأ ومأوى.

وهاهم الآن لا يرضون بأقل من سلب بلادنا

من مشرق الشمس الى مغربها.

الزعيم الهندي تكومسه- ١٨١١