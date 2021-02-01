بذكرى اليوم العالمي للمرأة المسلمة وذكرى مولدالزهراء عليها السلام

عدنان علامه ||

☜ينتهك شرف اليمنيين في مأرب من قبل العملاء والخونه وتباع في سوق النخاسه

المحافظات الجنوبية تشهد الاختططافات اليومية لنساء حيث يشير التقرير علي اختطاف اكثر من 30 امرأة جنوبية في م/عدن واخذهن الي جهات مجهولة .

بالاضافة الى اغتصاب فتيات جنوب اليمن من جنود التحالف والشواهد كثيرة ويافصيح لمن تصيح

وفي م /الحديدة في المناطق المحتلة عند الخائن طارق عفاش تم اغتصاب امرأة في التحيتا من قبل جندي سودني ، قبل اشهر هذا ما ظهرللعلن

وفي الجوف تم بيع ( سميرة مارش ) وتسليمها للعدوان ، السعودي الاماراتي.

وامس البارحة تم اختطاف ( ثمان نساء ) في مأرب

فهل هذة الاعمال المنتهكة للعرض والشرف من اخلاق المسلمين ، واخلاق اليمنيين ، ليست اخلاق الدين ولااخلاق اليمنيين بل هي صنيعة الفكر الوهابي الداعشي الذي استجلبه..علماء السوء

كذلك هي من اعمال اليهود الذين يخطفوا النساء في فلسطين المحتله

فما حدث من اختططاف البارحة ل8 نساء في م/ مأرب.

هو يحدث في العراق 400 امراءة تم اختطافهن من قبل العصبات التكفيرية الداعشيه ،واخذهن سبايا .

التهم والكيد معيار الخونه والتكفيريين

ففي العراق بحجة ان النساء شيعيات.

وفي اليمن بحجة ان النساء خلايا نايمة حوثيات

☜ العدو واحد والمخطط واحد والمنهج واحد.

وهنا المفارقه!!!!!

أنصار الله واللجان الشعبية وكل الاحرار والقبائل الشرفاء الكرماء ، يحمون نساء كل المرتزقة وكل الخونه في كل المناطق والمحافظات التي هي تحت مظلة الوطن

لماذا ؟؟؟

لانهن نساء يمنيات ، شرف اليمنين باكملهم والدين والقبيله تحرم اي اذى للنساء وهو من العيب الاسود

المرتزقة يختطفون النساء