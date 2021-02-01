المقالات

تدريس جرائم البعث في المدارس العراقية


 

محمد هاشم الحجامي ||

 

لعل القرار الأخير لوزارة التعليم العالي القاضي بتدريس جرائم البعث هو واحد من أهم القرارات التي اتخذت بعد العام 2003 وهو إن لم يكون اهم من قانون اجتثاث البعث فهو لا يقل عنه أهمية .

يعتقد الكثيرون أن البعث زال وهذا وهم وخيال ، نعم البعث ازيل من السلطة لكنه مازال موجوداً كفكر وممارسة أفسدت افكار واخلاق العراقيين فجعلتهم يحاكون ثقافة البعث رغم سقوطه حتى تحولت سلوكياته وممارساته إلى عقلهم الباطن .

فشغفهم بالعسكر وصراخهم ليلا ونهارا هل من ضابط شريف يخلصنا من هؤلاء هو من بقايا فترة العسكرة التي عاشها الشعب على طول خمس وثلاثين سنة من حكم تلك العصابة المجرمة ، وروح الإقصاء وعدم تقبل الآخر فكرا ومعتقدا أو حتى كشخص هي من نتاج سنوات الانحطاط التي حكمنا بها ذلك الحزب القذر ؛ حتى تجد العراقي يضيق ذرعا بأي رأي يخالفه مهما كان ، وروح التملق والخنوع التي شربتها كثير من النفوس وتفاعل معها ما لا يحصى من الناس .

البعث ليس حزبا وواهم من يظن ذلك إنما هو سلوك وتربية وممارسة ، إنه الكابوس الذي جثم دهرا ومازال أثره لليوم مسيطرا على تفكير الشعب مؤيدين أم ضحايا أو معتزلين لا معه أو ضده  وأن لم يكن زمن البعث معتزلا فهو مجذوب هنا او هناك بقمعه أو بسيره مع العقل الجمعي الذي يرى بالقائد الهمام منقذا وأملا ؛ رغم كل حروبه وجوعه ، واذلاله وخيباته ونكساته  .

البعث يعني قتل الأسرة التي هي أقدس تجمع بشري حينما جعل الزوجة تكتب على زوجها والاب يخبر على إبنه .

حينما يساق الطالب للمعسكرات فتقتل فيه طفولته قبل أن تنمو موهبة أو حلما ، وحينما يساق الشاب إلى الخدمة الإلزامية وهو في ربيعه الثامن عشر  ويعود بعدها نعشا وإن قدرت له الحياة إنسانا مشوها قتلت أحلامه وزرعت بدلا عنها انياب ذئاب .

كم من مغيب لليوم ما وجد له ذويه أثرا وما وقفوا على جثة له أو قبر لا يدرون أدفن حيا أم قطعت أوصاله أم كيف انتهت حياته .

حلم شعب في ضل حكمه رغيف خبز ، وليلة هادئة لم يطرق بابهم اراذل المجتمع ، ومعها ثوب جديد وثلاجة يشربون منها ماء باردا وسقف بيت لم يهدم حديده فيباع لقوت شهر واحد !!!!

 إنه عهد الرذيلة تسلطا وممارسة فرجاله أرذل رجال تعمدوا إذلال الأخيار انتقاما منهم لسموهم وإحساسا بالخسة والتدني أمامهم .

البعث ما زال يحرق مجتمعنا نفاقا وانحدارا ؛ فليقم كل غيور ويعري حزب الساقطين والمتسافلين ، فما اجتمع حوله الا المنبوذون الذين كانوا يبحثون عن مجد ومكان عبر خلق وجود اجتماعي لهم  .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أقيلو نعثلاً..فقد كفر..!
ايران الثورة : أمة تقول وتفعل 
تدريس جرائم البعث في المدارس العراقية
"عَشَرُةُ الفَجْر" أَعادَتْ للإسلامِ كرامتَه..
المسؤول والهدية..!
اميركا..عمر دولاراتك قصير،أما ارضنا فباقية الى الابد..!
فنتازيا نقاشية..!
حديث عن من لم يصبه تعب..!
فرضية نظرية المؤامرة (Conspiracy Theory)  وثوابت السياسية الغربية
المضكورات Car
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك