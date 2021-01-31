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اميركا..عمر دولاراتك قصير،أما ارضنا فباقية الى الابد..!


 

محمد صادق الحسيني ||

 

حين اخفق المفاوضون البيض في معاهدة فورت كروسينغ ( ايلول ١٨٧٩) في اقناع الزعيم الهندي كروفوت ببيع بلاده تقدم منه احد المفاوضين ونثر امامه كومة من الدولارات لاغرائه واغوائه..!

ولكن الزعيم الهندي سرعان ما أدرك ان مفاوضه المتعجرف بطئ الفهم فانحنى الى الارض والتقط بكثير من الاحترام حفنة من الطين كوّرها ثم وضعها في النار، وقعد صامتاً الى ان تحولت الى قرميدة صلبة.

عندها أخرجها وقال لمفاوضه:

" تفضل و ضع أوراق دولارتك في النار لنرى ما اذا كانت ستصمد كما صمد طين هذه الارض" .

قال المفاوض الابيض:

" لكنها ستحترق إنها مصنوعة من ورق".

وهنا قال الزعيم الهندي :

" ههه وإذن فان دولاراتك أوهى وأبخس من هذه الحفنة من طين هذه الارض. مانفع دولاراتك اذا كانت النار تحرقها، والريح تسفعها والماء يعطبها"

ثم إنه ببسمة مقصودة التقط حفنة رمل من ضفة النهر وأعطاها للمفاوض الابيض قائلاً:

"تفضل الان فعُدَّ حبات الرمل فيما أعُدُّ أنا دولاراتك التي تريد ان تشتري بها أرضنا".

قال المفاوض: " لكن عمري كله لا يكفي لعَدّ حبات الرمل بينما أنت ستعد الدولارات في بضع دقائق".

وهنا قال الزعيم الهندي:

" وإذن فعمر دولاراتك قصير ، أما ارضنا فباقية الى الابد . إنها لن تزول ما دامت هناك شمس تشرق ومياه تتدفق. وستبقى هذه الارض تًعطي الحياة للانسان والحيوان والنبات سنة بعد سنة، ولهذا لا نبيعها".

هل عرفتم الان ان اراضي اميركا الشمالية كلها تعتبر ارض مغصوبة من المستعمرين البيض لان اهلها الشرفاء رفضوا بيعهم  إياها..!؟

وعيك بصيرتك

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