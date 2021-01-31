فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- عمي نصيحة لوجه الله: ادمجوا الدفاع والداخلية/ بالحشد!
٢- صلى ركعتين فباع في الأولى محطات البصرة وفي الثانية أسقط الكمرك عن بضائع الأردن/ تلاحكونا جاي رمضان!
٣- البرد يسهم بالأمر بالمعروف/ فيمنع النساء أن ترتدي (فوك الركبة).
٤- محافظ البنك المركزي مستقل ولا يتبع كتلة/ بدليل غيابهم عن استجوابه!
٥- بعد مناشدات إنسانية من جرحى التفجير، مستشار الأمني القومي يزور/ ياس خضر!
٦- كالوله ميصير تبيع محطات الكهرباء للشركة الكوردية/ فألغى قسم متابعة الشركات!
٧- الحلبوسي عين واحد صاحب خيمة برئاسة مجلس النواب/ يكول جا بس رائد جوحي يعين ولد اخوه!
٨- كم دفع الحشد لنا لندافع عنه/ إلى الآن ٨٧٠٠ شهيدا.
٩- يكلك ميصير يومية 100 ألف برميل للصين لقاء الإعمار/ بس عادي للأردن!
١٠- الهيكَل التنظيمي للدو.١.عش يفضح الإيرانيين/ فليس فيه فرد منهم!
سؤال الفنتازيا: إسرائيل تعلن مواجهتها للشيعة بحلف إقليمي، شيقصدون بإقليمي؟
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