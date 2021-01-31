المقالات

فنتازيا نقاشية..!

48 2021-01-31

 

جهاد النقاش ||

 

١- عمي نصيحة لوجه الله: ادمجوا الدفاع والداخلية/ بالحشد!

٢- صلى ركعتين فباع في الأولى محطات البصرة وفي الثانية أسقط الكمرك عن بضائع الأردن/ تلاحكونا جاي رمضان!

٣- البرد يسهم بالأمر بالمعروف/ فيمنع النساء أن ترتدي (فوك الركبة).

٤- محافظ البنك المركزي مستقل ولا يتبع كتلة/ بدليل غيابهم عن استجوابه!

٥- بعد مناشدات إنسانية من جرحى التفجير، مستشار الأمني القومي يزور/ ياس خضر!

٦- كالوله ميصير تبيع محطات الكهرباء للشركة الكوردية/ فألغى قسم متابعة الشركات!

٧- الحلبوسي عين واحد صاحب خيمة برئاسة مجلس النواب/ يكول جا بس رائد جوحي يعين ولد اخوه!

٨- كم دفع الحشد لنا لندافع عنه/ إلى الآن ٨٧٠٠ شهيدا.

٩- يكلك ميصير يومية 100 ألف برميل للصين لقاء الإعمار/ بس عادي للأردن!

١٠- الهيكَل التنظيمي للدو.١.عش يفضح الإيرانيين/ فليس فيه فرد منهم!

سؤال الفنتازيا: إسرائيل تعلن مواجهتها للشيعة بحلف إقليمي، شيقصدون بإقليمي؟

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