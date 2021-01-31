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الجمهور الذهبي والجمهور الخشبي..!


 

✍️ د.إسماعيل النجار ||

 

🔰 سأبدء بالشكر للصحافي علي مرتضى الذي منحني الفِكرَة لأَبني عليها مفردات مقالي هذا، من خلال قوله أن سيد المقاومة السيد حسن نصرالله يرفض أن يُهان جمهور المقاومَة.

*جمهور حزب الله وَفي وبيئتهُ الحاضِنَة ذهبيَة خالصَة لا تُباع ولا تُنشَرَىَ

مكانتهم عالية في قلب سيدهم وقادتهم ويتعاملون معهم بأخلاق راقية عالية المستوَىَ وصغيرهم عند سماحة السيد حسن نصرالله ككبيرهُم  له مكانتهُ في وجدانهُ وذات المكانة لهؤلاء الناس موجوده لدىَ قيادة هذه المقاوَمة المجاهدة، لذلك لَم يبخَل أشرف الناس بفلذات أكبادهم عندما يدق النفير أبواقهُ، لأنَ مقاومتهم وقيادتهم وقائدهم المُفَدَّى السيد حسن نصرالله لَم يخدعوهم يوماً أو يكذبوا عليهم أو يتاجرون بهم وبأبنائهم إنما كانوا السباقين في إرسال فلذات أكبادهم إلى الجبهات، وأصبحَ لهم قبور مُشَيدَة في قاعة الحوراء، ولا يمتلكون بيتاً في هذه الحياة.

*جمهور المقاومة ذهبي

لا يخدَع ولا ينخدِع ولا يتهاوَن ولا يهون، ممنوع أن يستخف بهِ أحد لذلك عندما كانت تتسابق الوجوه المنحرفة الى دعوَة الناس للنزول إلى الشارع كان سماحة السيد يقول لجمهوره (البيدر الذي ليسَ لنا لا منحضَر كَيلُه ولا منتعب بشَيلُه؟).

*وعندما نَعَتَ أحدهم هذا الجمهور بالغنم خرَج سيد المقاومَة وقال لن أسمح بأن يصف أي أحد أشرف الناس بوصف لا يليق إلَّا بِمَن وصفهُ، نعم خرجَ ودافع عنهم لأنهم يمثلون بيئته وأهله وناسه اللذين يتباهى بهم في كل مناسبة.

🔰 *أما الجمهور الخشبي

هوَ الجمهور الذي يُستَخدَم على جبهات ومحاور داخليه لتنفيذ أجندات داخلية مقابل حفنه من المال وعندما دخلوا السجون بكوا لأنهم رُميوا كالكلاب ولم يسأل عنهم أحد،

*جمهور خشبي يخرج ويشتم ويحرق ويحطم ويقتل ويلقي القنابل

جمهور لَمَم مُسخَر مُسَيَّر له سعر يقبض ليقتل ويحرق ويشتُم لا يشبه مَن يدفع الدماء ضريبة الكرامة والحرية.

🔰 *إذاً نحن الجمهور الذهبي ونفتخر

🔰 *وهُم الجمهور الخشبي فليخجلوا

*بإختلاف المعادن نحن المعدن الأغلى والأثمَن والأصل، نعيش بين الأخشاب والبلا أصل

{ *هِنِّي جمهورهم لَمّْ }

{ *ونحنا جمهورنا ولاد عَم}

*هِنِّي إذا وقع واحدهم بيهربوا

*ونحنا منفدي بعضنا بالدَم

*د.إسماعيل النجار/ بيروت ـ لبنان

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