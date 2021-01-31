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لماذا صعدت داعش من هجماتها مؤخرا؟!


 

د. حيدر سلمان||

 

اخر ما اعلنه الحشد الشعبي انه قام بصد تعرض لعصابات "داعش" الارهابي في جرف النصر مساء السبت، ضمن قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد في منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل، علما الحشد صد خلال هذا الاسبوع اكثر ما يقارب ٦ هجومات مختلفة.

تعليقاً على تكرار التعرضات مؤخرا على قواطع الحشد الشعبي:

ان هناك تصاعد واضح في وتيرة تعرضات داعش ما يوحي ان هناك عمل يعد له التنظيم وما يجري هو جس نبض لقياس قوة الرد واختيار خواصر الحشد بشكل متكرر، قبل عملية نوعية، يعد مثاليا لعمل التنظيم ما يفيده بعملية التجنيد والتحشيد، يقابله رد الحشد الذي يعد اضعف من الجيش او القوات الخاصة.

الحاجة بالتوجه الى زيادة العمل بالحرب الخفية عن طريق المخابرات والاستخبارات تعد راس الحربة في مواجه ما نرمي اليه من نية التنظيم تجميع قوته المشتتة لعملية نوعية، يثبت فيها قدرته على شن الهجمات اولا، ويدعم عناصره التي تنهار مع مقتل كبار القادة المحليين، واخرهم العملية النوعية التي قتل فيها "ابو ياسر العيساوي" ومرافقيه.

٣١ يناير ٢٠٢١

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