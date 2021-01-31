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لكي لا ننغمس بالتكتيك وتمر علينا الستراتيجية..!


 

سميرة الموسوي ||

ما يحدث الآن في العراق من إرباك في مجمل مناحي حياتنا ،وفوضى ،وتشويه للضمائر ،وتزييف للعواطف ، وإضاعة للحق ، وخلط مفاهيم الحريات وتغييب العدل ،وإضعاف الكرامة الانسانية ليس سوى تكتيك ،وحلقات في سلسلة طويلة محبوكة بدراية ترتبط بأهداف ستراتيجية العدو المعدة لإحتلالنا إحتلالا غير مسبوق وعلى الاصعدة كافة ، ولذلك فالظاهر من كارثتنا على السطح ليس سوى وسائل الاعداء لتحقيق أهداف الستراتيجية ، ومن التكتيك أيضا أن نبقى نناقش بلا تبصر ولا توحد  كيفيات معالجة هذا الواقع فنكون من أهم حلقات الستراتيجية .

وأهداف الستراتيجية تلتقي في وجوب ترويض العراقيين شعبا ومسؤولين على قبول الاملاءات بطيب خاطر ، وعندئذ تصبح التبعية والخنوع مجرد إجتهادات ، _ ومن إجتهد فأخطأ فله أجر ، ومن إجتهد فأصاب فله أجران  .

فالالغام المزروعة لتقطيع إرادات الفقراء في الموازنة واحدة من حلقات الستراتيجية .

وإخفاء الحقائق عن الشعب واحدة من الحلقات ، وإضعاف ثم خنق المطالبة بتنفيذ قرار ممثلي الشعب بإخراج القوات المحتلة واحدة من الحلقات ، وفوضى النظام التعليمي والتربوي ،وغياب ستراتيجيات الاصلاح الاجتماعي ، وأزمة السكن ، وكوارث البطالة ، وتخريب البنية الاجتماعية العراقية حلقات في الستراتيجية وكل حلقة تكتيك مدروس ، فتأملوا أي ستراتيجية تخريب يجري  تطبيقها علينا ( قد يقفز أحدهم على الواقع ، فيتهمنا ظلما بأننا في مقالنا هذا منساقين وراء نظرية المؤامرة لالقاء أسباب تخلفنا على أعدائنا ) .

فما هو المطلوب من كل هذه الحلقات  ؟؟ .

المطلوب تجريدنا من مقومات الدفاع عن النفس ،والاكتفاء ب (( المگوار ،وسكينة المطبخ)) .

 المطلوب أن نبصم بالعشرة على أوراق مكتوبة باللغة الإنجليزية معصوبي الاعين .

المطلوب أن نذهب أفواجا لمحاربة إيران الإسلامية لانها الدولة الوحيدة التي ساعدتنا لانقاذ رقابنا من سيوف داعش .

المطلوب أن تصل قناعة الشعب العراقي إلى إدانة الحشد الشعبي بذريعة أنه ولائي وأنه شيعي وإنه مجرد ميليشيات .

 كل ذلك لأجل إرادة الصهيونية العالمية لهيمنة الكيان الصهيوني ، وإخضاع العراق تمهيدا لاقترابهم من حدود إيران الإسلامية .

المطلوب النهائي هو أن يستكين العراقيون فيرضون عن طيب خاطر بنظام حكم مشابه لأنظمة الحكم الخليجية إشبع بفلوسك على طريقتنا ، وفكر بمعدتك ودع معدتك تفكر فيك ولكنهم ينسون لماذا يملي الله للظالم  ؟؟ .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

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