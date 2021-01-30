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أول الغيث! العراق للبيع!

76 2021-01-30

 

د.حسين فلامرز||

 

حيرة كبيرة يعيشها الشعب العراقي أمام شلة من الغير مؤهلين لادارة دولة معروضة للبيع! نحن دولة ديمقراطية والحكم فيها حكم الشعب الذي أوصل الى الحكم البعض الكثير من التائهين فكريا والمستقرين ماديا!

دعونا نسلسل الاحداث ونبدا من آخرها وهو توقيع الاتفاق مع الدولة الصناعية الاولى في العالم المملكة الاردنية الهاشمية ومن أجل تقوية الاقتصاد العراقي وتوحيد الجهود لمواجهة الركود العراقي والحصول على دعم المملكةلبناء العراق، بنفس مستوى الخمسة مليارات التي حصل عليها رئيس الوزراء في سفرته الاخيرة الى استانبول، ثم نذهب الى عرض محطات الكهرباء للبيع للقطاع الخاص والحجج إدارية بحتة!!!

 و هذا دليل الفشل في اختيار الشلة التي تدير الكهرباء ويمكنك ملاحظة أن هذا الفشل مخطط له عندما يدافع الناطق باسم الوزارة عن توجهات الوزارة بطريقة يستقتل لاقناعنا. بعد ذلك من المضحك أن يترأس السيد رئيس البرلمان ذات الاربعين سنة جلسة لمناقشة الموازنة، خصوصا انه قادم من الكويت مثقل بالهدايا في سفرة عجيبة يكون فيها مصاحب له النائب الاول، والكل يعرف بديهية أن (نائب الرئيس ينوب عن الرئيس في حالة غيابه)!!!

 أي أن النائب الاول سافر الى الكويت في رحلة سياحية او رقابية. والان لنقفز بعيدا قليلا ونفهم اللعبة اكثر ونستعرض إداء حكومتنا التي تحكم باسم الشعب، و هي البطولات الاخيرة التي تحققت ضد الدواعش وبدأ استعراضها وكأن الوحي نزل على الارض واصبحت قواتنا في حالة أفضل بعد إقالة القادة العسكريين! وأن صيد الدواعش اصبح كصيد القطط!

وهذا السيناريو مخجل جدا ولكنه يتناسق تماما مع سيناريو تشرين الاسود الذي لاتهمه الارواح وسقوط الضحايا! و كانت الادلة واضحة للعيان حينها، فهذا يقتل الشخص الذي يركض امامه باطلاقة دخانية، وذاك يرمي اطلاقتان من مسدسه رافع علم برىء جاء يطالب بحقوقه، وجرائم عديدة راح ضحيتها عراقيون بسطاء يشبهون تماما الذين سقطوا قبل أيام في منطقة ساحة الطيران. فاحت الرائحة فهل يستفاد منها النعام الذي غرس رأسه في الرمل!

 لااخفيكم سرا أن رائحة التآمر واضحة والكتل السياسية المتآمرة تعرف بانها مفضوحة ولاتستحي من خيانتها، بل أصبحت تشعر بالقوة! ولاتدري هذه القوى أو هذه الكتل بانها في طريقها للزوال!! لأن الذي لايستحي لن يجتمع عليه إلا الذباب ! والذباب عمره قصير.

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