بالألوان؛ صورة فوتوغرافية أمريكية عراقية..!

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com

خرج العراق في نهاية عام 2017؛ منتصرا ثلاثة أرباع إنتصار على الدواعش الأشرار، الذين تحولوا الى فص ملح وذاب، بعد أن كانوا جيشا أتي من أكثر من ثلاثين دولة! أين أختفوا وكيف ومن أخفاهم؟! هذا امر مسكوت عنه، لكن المتيقن هو أن داعش إنسحبت "برهاوة"، في مناطق عديدة بإتجاه سورية، تحت حماية أمريكية جوية مكشوفة.

المهم في بداية 2018 كان العراق يبدو كبلد منتصر مستقر، الى حد عادت الحياة فيه الى طبيعتها.

في عام 2019 تظهر الحركة التشرينية من قاع المجتمع، كيف ظهرت، من حركها، من هم داعميها، من هم مموليها، من هم المدافعين عنها، من كان يأتي بالأغذية والإمدادات، شنو قصة المواكب الحسينية التي نصبت قدورها، من هم أصحاب القبعات الزرق؟! أسئلة نعرف الإجابة عنها لكن ما نعرفه يقوض ما نريد قوله..المحصلة أن الحكومة أقيلت، واتت حكومة جديدة وباقي القصة معروفة، فرواتب الموظفين بتنا نستدينها كل شهر، والبركة بآل "علاوي" الذين "يجب" ان يكون منهم وزير على الأقل، في جميع حكومات ما بعد 2003،..والله ما ادري..!

امريكا وسرطاناتها تصول وتجول، وتقتل في بداية 2020علنا، وببيان يعلنه رئيسها قادة إنتصانا على الدواعش، الحكومة لم تكتف بالصمت، بل تصرفت كأن شيئا لم يكن، وتعاملت على أن عملية القتل حق أمريكي مشروع، وحدث أن زارت الحكومة كلها واشنطن، لتقديم الشكر على صنيع واشنطن الجميل!

داعش يستفحل مرة أخرى في أواخر 2020، والحكومة تصمت، وتركيا تتوغل في اراضينا وتصمت الحكومة..مناطق شمال العراق مرتع للصهاينة والاتراك، مناطق الوسط والغرب مرتع للدواعش الوهابيين، وساحة الحبوبي في الناصرية يقودها "متظاهرين" من الرمادي!

مناطق الجنوب مستهدفة؛ من قبل الاميركان وأذنابهم أتباع خط السفياني الأموي الملعون، من الدواعش وفلول النظام الصدامي البائد، مدعومين من الاميركان والصهاينة والوهابيين، يعملون ليل نهار لاحداث فتنة بين الشيعة، وتمزيق وحدتهم والاستفراد بهم.

الرئيس الأمريكي ترامب يرحل غير مأسوف عليه، ويأتي بايدن الذي فرح بعضنا بمجيئه، وهم لا يعلمون أن ترامب وبايدن من طينة واحدة..بايدن ومن يقف خلفه - كما كل الإدارات الأميركية - ، مستعجلين من أمرهم، وبدأوا فورا بالتفكير والتخطيط ومن ثم التنفيذ..

بايدن يرشح وزير الخارجية "بلينكن" يهودي، "راشيل ليفين" لتولي منصب مساعد وزير الصحة والخدمات وهو يهودي متحول جنسيا من ذكر إلى أنثى..اليهود في حكومة بايدن على النحو الآتي: مدير الامن القومي "جيك سوليفان" يهودي، مساعد وزير الخارجية "شيرمان" يهودي، وزيرة المالية "جانيت يلين" يهودية، نائب مدير المخابرات "ديفيد كوهين" يهودي، نائب وزير الخارجية "فيكتوريا نولاند" يهودية وزير الأمن الداخلي "آليساندو مايوركاس" يهودي، رئيس الأركان "رون كلاين" يهودي، رئيس لجنة المستشارين الاقتصاديين "برنشتاين" يهودي، مديرة المخابرات الوطنية "أفريل هاينز" يهودية.

وكذلك زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس يهودي، وأولاد بايدن الثلاثة متزوجين من يهود؛ وهذه المرة الأولى في التاريخ التي يسيطر فيها هذا العدد من اليهود على مثل هذا الكم من المناصب في حكومة أمريكية.

بعد فشل ادارة الشر الأمريكية في احداث تشرين؛ نحو احداث اقتتال شيعي ـ شيعي، ها هي تسعى نحو اكثر من اراقة الدماء بين المواطنيين الابرياء، او التعرض لحشدنا المقدس او قواتنا الامنية، ونكتشف أن اقليم السنة مطلبهم لبناء معسكرات وقواعد عسكرية، وشكراً لشركائنا في هذا الوطن، دافعنا عنكم وعن نسائكم بدمائنا، ولكن ما يزال الحقد في قلوبكم علينا..تأكدنا بعد اربعة عشر قرنا، أنكم من عناهم امير المؤمنين"ع" بقوله (لقد ملئتم قلبي قيحا...)

المنصات الإعلامية التابعة لعصابات الجوكر التشرينية، تتحول الى وسائل دعائية لشقيقتها عصابات داعش؛ وتشمت بشهداء الحشد، في خطوة تكشف أنَّ المنظومة الإعلامية الجوكرية، هي نفسها منظومة داعش الإعلامية، بنفس الفكر والعقيدة البعثية الوهابية.

التشارنة أظهروا انفسهم حُزانى لشهداء ساحة الطيران، لكن اعلامهم كله كان يبريء داعش ويلقي التهمة على لإيران والفصائل..قبل أيام استشهد قادة ومتطوعون من الحشد، لم نسمع للتشارنه صوت.. تشرين وداعش رضعت من ثدي واحد.

كلام قبل السلام: ضع الضفدع على كرسي من ذهب ستجده يقفز للمستنقع...!

سلام..