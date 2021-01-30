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أنقذوا الوطن فإنه يترَنَّح على أَكُف العفاريت


 

✍️ د.*إسماعيل النجار ||

 

🔰 *العراق في خطر

ويَتَرَنَّح على أَكُف معروفة والجمهور يُصَفِّق لَهُم بِلا وعيٍ ولا إدراك!

*والفصائل الإسلامية

مُتَجَمِدَة في النيتروجين، ومشروع واشنطن والرياض وتل أبيب يشُق طريقه بسرعة نحو خط النهاية ألتي ستكون لمصلحَة الإتفاق السرِّي بين تيار الحِكمة والتيار الصدري والرياض وأبو ظبي، بعدها لَن يكون هناك أمام القِوَىَ المُعارِضة أي فُرصَة للإعتراض أو التَنَفُس لأن مَن سَكتُم عنهم وسايرتوهم لسنوات طويلة تحت شعار السلم الأهلي والعيش المشتَرك ستكون سكاكينهم إلى جانب سكاكين الإخوَة يَجدون السير في ظهوركُم  وأعناقكم لتقطيعكم إرَباً إرَباً.

🔰 المؤامرَة واضحة وضوح الشمس، بدأت منذ إن أطَلَّ داعش برأسهِ وأستقبلتهُ بيئة مشعان الجبوري بالأَرُز والترحاب وقدَّمَوا لهم بناتهم هدايَآ للقضاء عليكم، وذهبتم بأبنائكم إلى الصحاري والمُدُن تطاردون الإرهاب وحررتموهم بعد إن سقط من بينكم عشرات الآف الشهداء، وعندما إنتهَت داعش إتهموكم بشتىَ أنواع الإتهامات وطالبوا بخروجكم من مناطقهم وعادوا من جديد وأحتضنوا داعش التي تقتلكم الآن وساحة الطيران تشهَد والدماء لم تَجِف بعد.

**إلىَ مَتَىَ يا أهل العراق  ستتركون {يوضاس} {وأبو رُغال} {وإبن العَلقمي}! يسرحون ويمرحون بينكم! ؟

*إلىَ مَتَىَ سيبقىَ يُوغِلُ بدمائكم أحفاد هند ومَن راسلوا الإمام الحسين طلباً للبيعَة وخذلوه؟

إستفيقوا قبل أن يفوتكم قطار الحياة يومَ لا ينفع الندم. لا تأمنوا جانبهم وعاجلوهم حتى لو كانوا نائمين، فوالله لو تمكنوا منكم لا يعوفوكم إلَّا ورؤوسكم غريبة عن أكتافكم مقطوفة ومَلقيَة في نهري دِجلَة والفرات وسبايكر ليست بعيدة ولَم تُمحَى الذاكرة بعد،

**ألم ينهاكم الله عن الإستهتار؟

**ألَم يَقُل جَلَّ وعلآ في مُحكَمِ كتابهِ العزيز،

*إذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

*أنا مواطنٌ عربي مسلم أللهم إشهد إني قد بلَّغت

✍️ د.*إسماعيل النجار ـ بيروت ـ لبنان

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