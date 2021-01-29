لدغة تتبعها عضة..!

حسن المياح ||

هذا هو سلوك السياسي المجرم الفاسد الغادر . فهو ثعبان يهيأ فريسته بلدغة تشل حركته وتفكيره , وتجمد شعوره وضميره , غدرآ لا سلوكآ خلوقآ , وحقدآ لا تحببآ ولا توددآ .

وهو إفعى طويلة ضعيفة ممشوقة ملؤها السم القاتل , وتتظاهر بجلدها الأملس الناعم , تدب سيبآ لا تسمع لها صوتآ , أو ضوضاءآ , أو حسيسآ منبهآ , لأنها لا تريد من ضحيتها إلا أن تكون جاهلة , وغافلة , وسهلآ خداعها , ..... وهي المموهة عليها غشآ وكذبآ مصطنعآ لوعود لا حقيقة لها , لا في وجودها , وفضلآ عن تحقيقها , لأن فاقد الشيء , والذي لا يعتقده ولا يعمل عليه , والذي لا يضمره نية في نفسه وعقله , لا يعطيه جزاءآ وفاءآ , ولا يقدمه شكرانآ وأداء واجب تحمل مسؤوليته في عقد موقع بالصوت الممنوح عربونآ ..... , وأنه ( المسؤول الفاسد ) لما يتمكن , يسنده ( الناخب ) ظهرآ ودفاعآ ... ???

فعلى الإنسان العراقي الناخب الواعي الحر الإختيار ... , أن لا يأمن الى حية زاحفة أيآ كان نوعها , ثعبانآ لامظآ فاحآ , أو حنشآ غاضبآ مزمجرآ , أو إفعى ناعمة سائبة هادئة ..... , لأنه ملدوغ منها مهما آواها وحرص على عنايتها , أو دجنها إلفة , أو سهر على تغذيتها وتربيتها , لأن طبعها هو الغدر والإرهاب , والنهش واللدغ , والعض والإلتفاف , والعصر والإنطواء , وأخيرآ القتل والقضم والإبتلاع والإنتهاب , ولا تبقي لك من باقية ..... ???

تلك هي طبيعة الثعبان الزاحف , وسجية الإفعى الدابة , وديدن الحنش الساعي الى إلتهام الى من هو أقرب اليه موقعآ , وأسهل عليه صيدآ , وأضمن اليه تقبلآ ......???

وذلك هو السياسي الفاسد الناهب الفاقد للضمير , الخائن للأمانة , القذر الخلق والمتردي السلوك , الذي لا ينشد الى العلا ترفعآ , ولا الى الشموخ سموآ , ولا الى الإنفتاح على الخير إنطلاقآ نبيلآ ...... ???

أرفض الذي جربته وخان , والذي حملته المسؤولية وتنصل , وإستأمنته الأمانة ففرط فيها , وخاسها , ولم يلتفت اليها ..... , لأن الإنسان الناخب الواعي المدرك المؤمن لا يلدغ , أو يخان , أو يضحك منه , أو يهاجم من جحر ضب أو إفعى أو ثعبان خبيث مرتين , ..... , ومرات.......???

والذي خبث لا يخرج إلا نكدآ ..... ???

وقد حصل هذا مرة ومرات , وتكرر عدة تكرارات ونوبات , ولا من متعظ من ذلك , ولا من نادم عما يفعل ..... ???

فلا تلوموني ... , ولكن لوموا أنفسكم , ووبخوها , وحاسبوها , وعنفوها ...... ???

إن كنتم فاعلين ..... ???

الإنتخابات تجربة يمكنك أن تخوض غمارها مرة ومرات متعددة , ولو أن ضررها أكثر من نفعها لأنها لم تنتج ثمرآ ناضجآ مفيدآ نافعآ طيبآ ..... , وهي إضطرار وإجبار لا خيار لك في غيره , فيجب عليك أن تمارسها , وتدلوا بدلوك فيها , لأن لا حيلة للمضطر إلا ركوبها.......???

فإركبها ولا تركبك , وعها ولا تخدعك , وحاذر منها ولا تغشك , وكن كإبن اللبون الذي لا يركب , ولا يحلب , ولا يكون مطية لإمتطاء أو إستحمار ..... ???

السياسي الفاسد الناهب , الظالم الهزيل , الغادر الماكر , الوصولي المستأثر , المتقلب المجرب , لا تقترب منه لأنه خبث يقذرك , ونجس يزيل طهارتك , مهما كان لونه أو طعمه أو رائحته , لأن النجاسة هي عين وأثر وواقع , ونجاسة المسؤول هي في غدره وسلوكه المجرم المنحرف .... , فلا تغرك هداياه , ولا تجذبك عطاياه , ولا يخدعك سلوكه المتواضع الودود الذي إصطبغه مظهرآ وديكورآ , وهو الذي يبطن لك غدرآ وخيانة , الشر والظلم والإنتهاك والسلب والضياع وتضييع حقوقك ...... وأنت الشاهد في ذلك على نفسك مما جرى لك منه يوم إستودعته الأمانة فخانك , ولا تحتاج الى دليل من خارج , ولا الى برهان يثبت مكيدته وغدره وتملصه وهجرانك.......???

والمثل الدارج يقول :

( الكارصته الحية , يخاف من جر الحبل ) ..... ???

فهل تعي يا عراقي .. يا مواطن .. يا حليم .. يا واعي .. يا عزيز .. يا كريم ....... !!! ... ???

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