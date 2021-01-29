المقالات

اميركا "الهندية" ما قبل واشنطن...!


 

محمد صادق الحسيني||

في العام ١٩٧٥ كانت تكنولوجيا الحداثة تحفر مسبحاً داخل حديقة البيت الابيض للترفيه عن سيد القصر .. فوجد علماء الآثار ما وصفوه يومها بانه آثار ورمم بشرية تعود الى مدينة نَكن شَتَنكِه وشعب كونوي وسرعان ما انعقدت الالسنة وصودرت الاشباح وأُهيل التراب على جثة الفضيحة وامتد بساط الاعشاب من جديد فوق مقبرة "المجاهل" المعروفة باسم حديقة الورد.

تؤكد مخطوطات الكونغرس :

 انه توجد تحت  مدينة واشنطن مقبرة جماعية كانت في يوم من الايام مدينة " هندية حمراء" مسالمة تدعى "نَكن شَتَنكِه" مركزاً تجارياً زاهراً لشعب كونوي على ضفاف نهر پوتومك قبل ان يبني جورج واشنطن عاصمته على انقاضها.

وشعب كونوي هذا ومعه اكثر من ٥٠٠ أُمة وثقافة طوّحها الموت هاوية كابوسه الهندي فتطايرت  اسماؤها واشلاؤها وكتب تاريخها الى "هند " مزورة متعسفة ليس لها وجود  الا في خريطة المنتصر وخرافات المجاهل التي لا تسكنها الا الوحوش..!

"هند" لم تعرف نفسها ولم يعرفها الهنود.

فجأت تعرت كل هذه الامم ونبت من رأسها الريش وراحت تعول في براري كنعان الجديدة بصوت طريدة وحشية واحدة اسمها "الهندي الاحمر"..!

اكثر من ١١٢ مليون انسان ينتمون الى هذه الامم والثقافات صاروا مطرودين من اللغات والالسنة والذكريات ورفوف المكتبات، محرومون من فردوس الموت الانساني، مسلوخين من اسمائهم وارواحهم وارحام امهاتهم يرقدون الان بسلام دائم كما يرقد شعب كونوي مع عضويات الوحول والطمي والغضار تحت المدن والمزارع والحقول الآمنة التي كانت ذات يوم مدنهم ومزارعهم وحقولهم وملاعب وجودهم ...

وهكذا هي حال معظم المستعمرات الانجليزية التي بنيت في "مجاهل" العالم الجديد كما بنيت واشنطن الرابضة ببيتها الابيض وقبة كاپيتولها وپنتاغونها على  انقاض مدينة نَكن شَتَنكِه واشلاء شعب كونوي.

هذه هي حقيقة اميركا اكبر مستوطنة استعمارية في التاريخ على الاطلاق...!

هلّا عرفتم الان لماذا نقول ان "اسرائيل" الثانية الجاثمة على ارض وقلب شعب فلسطين هي مستعمرة من مستعمرات اميركا!؟

بعدنا طيبين قولوا الله

وعيك -بصيرتك

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اميركا "الهندية" ما قبل واشنطن...!
فنتازيا نقاشية ..!
فاسدون..ومرتشون..!
نصيحة رجل دين الى سلطان..!
التهديدات الأسرائيلية لإيران..هواء في شبك..!
هل تحولت أو ستتحول تشرين إلى حركة سياسية لها حضورها في الشارع العراقي؟
حصيلة كل أربع سنوات إنتخابية !
عتمة الأقالة بين (البصري الامني والبصري الحشدي)
♦️ صفات المرشح المؤمن للانتخابات♦️
أمة تحييها الشهادة سليماني والمهندس ومشروع الحياة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك