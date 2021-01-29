فنتازيا نقاشية ..!

جهاد النقاش ||
١- بالصدفة القوى التي ترفض خروج الأمريكان هي نفسها/ ترفض إعدام الإر.هابيين!
٢- يعني شبيها صديقي وعدل الي ياخة القميص/ يعني شبيها صديقي ويقصف بالشمال!
٣- السفير البريطاني يغرد مستنكرا/ عدم اتقان الطبيب لتجميل أنف الناشطة!
٤- إرها.بيو برج التجارة العالمي إيرانيون حسب بونبيو/ وقانون جاستا يدين السعودية!
٥- العرب يرفضون بشدة أن يمتلك أحدا قوة نووية/ باستثناء إسر.ائيل!
٦- واشنطن توقف توريد الأسلحة للسعودية في حربها على اليمن/ والناشطون يحرجون من هذا الإجراء!
٧- من مقاييس تشرين أن يكون أبو علياء ذيل/ وستيفن وطني!
٨- سيأتي يوم ويطالبون ببقاء الأمريكان/ حتى انتهاء الحشد!
٩- النواب حرصا على إنعاش السوق العراقي/ يتغيبون عن جلسة استجواب محافظ البنك المركزي!
١٠- تكله سيطر على واردات نفط الشمال الياخذها مسعود/ باعله كهرباء الجنوب!
· سؤال الفنتازيا: هل ترى أن صفحة الخوة النظيفة نظيفة؟
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