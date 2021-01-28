المقالات

تعطيل  المحكمة الاتحادية يعني تعطيل الدستور


 

زهير حبيب الميالي ||

 

 أن المماطلة في عدم تشريع قانون المحكمة الاتحاديه،، سينعكس على الدستور العراقي، بصوره مباشره، لأن المحكمة الاتحادية هي المعنية في تفسير النصوص الدستورية  الغامضه والغير مفهومه. ففي  المادة 93:

 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي:

 اولا:- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.

 ثانيا:- تفسير نصوص الدستور.

 ثالثا:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشان، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. .

 خامسا:- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.

 سادسا:- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون. .

 ثامنا:-

 ‌ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

 ‌ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

كذلك أن عدم اقرار قانون المحكمة الاتحاديه، سوف يعطل العملية الديمقراطية في العراق، لأن الدستور أوجب من خلال الماده ٩٣ سابعا:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

كذلك فإن المحكمة الاتحاديه، معنية في حل النزاعات القانونية، التي تنشئ بين السلطات، التنفيذية والتشريعية، استادا الى الماده ٩٣ في الفقره رابعاً رابعا:- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحليه.

ان عدم تشريع قانونها، يجعل تطبيق القانون خاضع للامزجه الشخصية، ومبتعده عن السياقات القانونية،.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنطلاق قلمي الثائـر .. !
تعطيل  المحكمة الاتحادية يعني تعطيل الدستور
تطهير العدو ممنوع وايران صديق
كيف تكون مقاتلة الدواعش ؟!
الوزير ابو المحاسن وبداية التسقيط ..!
كل مؤمن مقاوم بَسيجِيّ دولة الفقيه..!
برتقالة أبو ناجي..!
الولائية ليست تهمة..!
قاسم سليماني "نسيانك غير وارِد"
لله العزة ولرسوله وللمؤمنين في الجمهورية الإسلامية والمقاومين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك