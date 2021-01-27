المقالات

الولائية ليست تهمة..!


 

سميرة الموسوي ||

 

 الولائية إلتزام ديني شيعي ،يستمد مرجعيته من الضمير .

وهي تعزز الانتماء الوطني في الاطار الروحي وتقيمه على منهج الحق والحرية والعدل والكرامة الانسانية ، وهو منهج إمام المتقين عليه السلام .

وهذا المنهج لا يختلف عليه إي إنسان كريم في العالم ،لان الدين الاسلامي مكارم أخلاق حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ) .

الولائية في مفهومها العام إلتزام بالمباديء التي تقوم عليها نظرية ولاية الفقيه ، والولي الفقيه هو المرشد الأعلى المعين على أساس حيازته على شرائط تمثل الارادة الإلهية من الانسان .

الولائية اليوم يعتبرها الحاقدون الذين تعرضوا لغسيل الادمغة تهمة مخلة بمشاعر المواطنة ،وإن من يلتزم بها يتخلى عن مواطنته بسهولة ، لان النظرية مطبقة في إيران الإسلامية التي قام فيها نظام حكم المرشد الأعلى أو الولي الفقيه .

 فهي إذن نظرية مطبقة في دولة تسامت وأزدهرت بها وأصبحت من الدول المعتبرة  بين الدول الكبرى ، فمن يريد أن يحجم الأفكار والنظريات ويصنفها بحسب مزاجه وضعف أو إنعدام فهمه لمخاضات هذه النظرية عليه أن يساعد نموه الانساني بالبحث والتقصي عن تاريخ حرية الفكر والعقيدة .

لكل إنسان أن يعتقد بما يشاء سواء بمباديء دينية أو حزبية سياسية أو غير ذلك شريطة أن يكون في الحدود الانسانية .

للولائيين أن لا يكترثوا لأولئك الذين تعرضوا لغسيل الادمغة ،وتحجرت مواقفهم على جدران الموروث المذهبي الاتهامي الاقصائي .

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا .

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الولائية ليست تهمة..!
قاسم سليماني "نسيانك غير وارِد"
لله العزة ولرسوله وللمؤمنين في الجمهورية الإسلامية والمقاومين
ماذا قدّمَ المُثقّفُ (الدِّينيُّ) ..نَقْدٌ ذاتيٌّ..
متسولون كابوس وطن..!
التعليم الزائف..!
الإدارة ما بعد الشايب..!
مركز مدينة بغداد وسكراب الحياة
مجرد رأي..!
تعّرف على اميركا كما هي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك