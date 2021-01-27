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تعّرف على اميركا كما هي..!


 

محمد صادق الحسيني||

 

كل هذه الاميركا التي تعيشون مشهديتها المتلاطمة الان ، خلقت من نطفة سرطانية قوامها مئة وخمسة مستوطنين وتسعة وثلاثون بحاراً أتو من انجلترا ليحتلوا ارض الغير ويطردوا سكانها الاصليين المتشكلين من نحو ٥٠٠ امة وشعب لهم دياناتهم وثقافاتهم ولغاتهم فيطمروها في اطار حرب ابادة شاملة ومن ثم يسمونهم "الهنود الحمر"...!

هذه النطفة كان اسمها "جيمستاون" وكانت عند انشاءها اصغر من باحة مدرسة للاطفال ...!

وهي اليوم وبعد ان تفشت في جسد القارة تبسط ورمها على عشرة مليارات كيلو متر مربع كلها كانت بلاد اقوام آخرين قبل ان تصبح اكبر امبراطورية استيطانية في التاريخ الانساني، مستوطنة هائلة تضم ثلاثمئة مليون مستوطن وتسمى الولايات المتحدة الاميركية...!

هلّا عرفتم لماذا تقف هذه الاميركا "اسرائيل الاولى" مع " الغدة السرطانية" الاصغر او "اسرائيل"الثانية، مئة في المئة و دون شروط..!؟  

وعيك بصيرتك

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