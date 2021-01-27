ميزانية 21 هي اطلاقة الرحمة على مستقبل العراق

د.حسين فلامرز||

ما أن بدأ العد التنازلي لتقديم موازنة 21 حتى بدأت الحكومة الحالية تعر وتجر بها بطريقة تؤكد وجود مؤامرة على مستقبل العراق لجره وخنقه بطريقة لاتسمح له بالتنفس بحرية من أجل أن يختار مستقبله بنفسه.

ففي الوقت الذي كانت أمريكا تصارع العراقيين الوطنين حصرا وتنعتهم بانهم اذناب ايران، كانت الكتل السياسية الاخرى المتامرة تبني علاقاتها مع دول التطبيع المتخاذلة الخنيعة وتقبض منها مكافآة السكوت عنها وعدم استنكار افعالها التي باعت القضية الفلسطينية من أجل استمرارهم في الحياة ولو لبرهة.

كتل سياسية بكافة اشكالها قومية و طائفية و دينية و هلم جره ينعتون انفسهم قادة وطن وهم ليسوا الا اذناب لمحتل غاشم لايحترم قانون او شرع.

نعم كل هؤلاء تآمروا على مستقبل العراق. بلد فيه من الثروات الطبيعية مايكفي لسد العجز بمجرد ان يتم التعامل مع الموضوع بوطنية حقيقية و حلم انسان شريف يجسد القسم الذي أداه حين استازر. يوهموننا بان العراق مفلس واننا على شفا حفرة والامر مفضوح تماما وهو فسح المجال لكتل سياسية معينة لينفردوا بالسلطة، لانهم من الذين خنعوا للمحتل والخائن! في نفس الوقت تم تقديم ميزانية ستضع العراق تحت رحمة الديون والبنك الدولي لنصف قرن قادم يتم فيه تغير العراق وتحويله الى (ع ر ا ق ).

نعم هذا هو هدفم و هم ضعفاء في الاداء و ينفذون اجراءات غير مسبوقة في اغتيال الوطن. والان ماذا يريد ان يكون الحال اذا تخاذل مجلس النواب واقر بميزانية صورية تتيح للحكومة مجال لجر الدولة بكيانها المعنوي المستقل لترضخ لصندوق النقد الدولي والذي في نهاية المطاف سيقسم العراق الى ثلاث، بل حتى الى خمسة.

ان واجب البرلمان العراقي واضح وهو الوقوف في وجه هذه الملة التي انفضحت والتي تهدد بالمزيد من الديون محاولة قتل العراق بموافقة الجميع.

نعم على البرلمان ان لايسلم الحال وان لايقبل بميزانية تتجاوز ال تسعين ترليون بما يتناسب مع واردات الدولة الحقيقية، خصوصا أن كل الاحوال والشؤون تدل على الاتجاه نحو عراق مستقل اقتصاديا بوجود الشرفاء الذين لن تدفن بندقيتهم. نعم على البرلمان تقشيط الموازنة ورمي القشور وعدم السماح باي دين جديد، بالاضافة الى ضرورة عزل وزير المالية ومدير البنك المركزي بعد استجوابهم وفضح الكتل السياسية التي تقف وراءهم.