عاجل : رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
المقالات

العراق يحتاج تأسيس الامن المجتمعي.


 

 محمد السعبري ||

 

للاسف امس ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمعلومات ومقاطع فيديوا وبصمات لداعش القذر اجلكم الله ومن يسمع الاخبار امس يتخيل ان العاصمة على شفى حفرة من السقوط بيد داعش وهذا الامر جدا خطير وله تاثيره على الجوانب النفسية على المواطن

ولم يصدر كتاب او بيان بالتكذيب وارسال رسائل اطمئنان للشعب

 بدأت بعض الاقلام للاسف تصب الزيت على النار وكأننا نعمل باسلوب  الحقد والضغينة بيننا للاسف.

اما ما ذكره الاخ السيد اللواء يحيى رسول ان الحرب مع داعش هي حرب استخباراتية نعم وهذا ما تكلمنا فيه ليس الان بل من عام ٢٠٠٧ وقلنا نحتاج منظومة سرية ونطلق عليها (منظومة الامن المجتمعي ) وهذا المنظومة  ترتبط بشخص القائد العام شخصيا.

للاسف ان اغلب السياسيين اهتموا بمنظمات المجتمع المدني وتركوا الامن المجتمعي او الامن السري.

الاستخبارات. الامن. المخابرات. هذه المؤسسات ليست مؤسسات سرية وحدها لا تستطيع ان تقدم الامن للمواطن والسبب انها بعيدة عن المواطن وتفتقر لاهم عنصر للاسف وهو عنصر الثقة بين المواطن والمؤسسات التي تدعي انها وجدت لامنه او الحفاظ عليه والسبب عدم وجود دورات تثقيفية لمنتسبي وزارة الداخلية

 لم يثقف المنتسب على برامج علم النفس وكيفية الوصول الى عقل المواطن وروحه كي يكون ظهير قوي له ويستند عليه

 بالعكس كانت ولا تزال  العلاقة بين هذا المؤسسات علاقة جسدية عضلاتية بعيدة كل البعد عن الذوق العام والكل يعلم اليوم اغلب الشباب حتى لو رأى حادث يخشى التبليغ عنه ويستخدم ثقافة ( يمعود بس تروح تبلغ تتورط ) هنا الطامة الكبرى.

اما منظومة الامن المجتمعي يجب ان تبنى على أسس وقواعد تجعل من المواطن السلمي مكان فيه الطمئنينه بالدرجة الاولى  كي يتعامل المواطن بوطنيته ويشعر انه يدافع عن وطنه بالطرق الصحيحة العلمية المثقفة الهادئة لا اجلكم الله.  بالبوكسات او الجلاليق او الشتم وسب الاعراض وانتهاك حرمته والمساس بكرامته.

تشكيل الامن المجتمعي يجب ان يكون بعيد كل البعد عن الطائفية او القومية او التحزبية.

شباب ترتبط بالوطن وتثقف على الحفاظ على روح الوطن قبل كل شيء.

للاسف اليوم لو ذهب احدكم الى مطار بغداد الدولي ويسأل اي عامل اسيوي بالمطار فقط يسأله وين المخابرات صدقوني يعرفهم واحد واحد او يسال عن الامن او عن رجال الكمارك جربوا اتمنى.

وهذا خرق امني كبير وخطير.

اما ضباط اجهزتنا الامنية بالاخص المخابرات او الاستخبارات او الامن الوطني على بعد ١٠٠ متر قادر ان تتعرف عليهم عن طريق حملهم السلاح وارتداء القمصان الضيقة ومتقصدين يرتدون هذا القمصان كي يظهر السلاح للامة.

هذه كلها خروقات اخلاقية قبل ان تكون خروقات للتعليمات  او الامن.

ان كانت حربنا اليوم استخباراتية مخابراتية علينا ان نثقف انفسنا على مهارات عالية وقوية وثقافة لامعة واولها ثقافة علم النفس وعلم الطوارىء واهمها تقنية نقل المعلومة ونظافة نقل المعلومة.

واهم جزء ان اردنا ان ننجح علينا بثقافة انفسنا ثقافة استخباراتية مخابراتية و انهاء قضية المخبر السري لكونه اثبت عدم نظافته وولائه للوطن بعد ما سقط امام الاموال. 

طلبي من الحكومة وبالاخص الامانة العامة ان تلغي ٨٠٪؜ من منظمات المجتمع المدني وباقي ال ٢٠٪؜ ان تكون تحت سيطرة الاجهزة الامنية ونستطيع ان نستخدم هذه المنظمات كرافد اساسي لامن البلد عن طريق علاقاتها بالمجتمع لاعن طريق ارتباطاتها بالخارج وشبهة هذا العلاقات للاسف.

ملاحظة هامة جداً.

اغلب الاحزاب والحركات السياسية في العراق لديها سرايا استطلاع خاصة بها وشبه السرية وهذا بسبب ارباك للجهد الاستخباراتي اما ترتبط مباشر بالامنظومات التابعة للدفاع او الدخلية او ترتبط باستطلاع الحشد الشعبي المبارك. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يغادر تاركاً أرضاً مزروعة بالألغام
خداع الدولة الحضارية المدنية الحديثة
العراق يحتاج تأسيس الامن المجتمعي.
"مفارقات" في الطريق..
عندما يُفقَدُ الإعلام العقائدي الخُميني ..
قياس الدولة الحضارية الحديثة
متى تقال الحكومة ومَن يُقيلها؟!
إصبع على الجرح..معجزة الله بأنصار الله ..
شكرا خانقين..الفيليون يؤبنون شهدائهم..!
«جاي » بنكهة الدم !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك