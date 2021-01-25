قصة من الواقع العوراقي..الأسد والثعلب والمطي !

باقر الجبوري ||

· الفصل الاول ..

يحكى أن الأسد ( ملك السعودية ) أراد في احد الايام أن يأكل وجبة دسمة فأرسل في طلب وزيره الثعلب ( السياسي العراقي ) وقال له ( اني اليوم جوعان .. روح جيب صاحبك المطي ( الجهلة في العراق ) حتى اكله واذا ما تجيبه راح اكلك انت ابداله )

فطلع الثعلب من يم الاسد ضايج وحيران ويفكر شلون راح يجيب المطي للاسد !

لان ( المطي ) يعرف ان الاسد ماتهمه بس بطنه واكيد راح ياكله اذا يلگفه ( بس ربك ما يحير عبده ) !!

صاحبنا الثعلب الي هو ( السياسي العراقي ) لگه فكرة حلوة وگال خلي اروح للمطي وأسولف وياه !

فراح للمطي وگاله (( أن الأسد قد تعب من الرئاسة ويريد أن يستريح من عنائها وتعبها ويگول أنه أختارك انت حتى تكون ملك الغابة من بعده ولازم تجي هسه للأسد حتى يخليك ملك عالغابة !!

وهنا المطي لما سمع بالخبر فرح هواي ( لان مطي شتترجه منه ) وصار يتخيل نفسه وهو يجلس على العرش ويرتدى تاج الملك وأخذ يسرح بخياله فيمن سيختارهم ليكونوا حاشيته ووزرائه فى الحكم من جماعة ( حسوني الوصخ وعكروكة وسوكي اللوگي وغيرهم )

المهم ... ( ابو صابر ) راح وي الثعلب للاسد والگاع ما شايلته من الفرح !!

وفي لحظة اقتراب الحمار من الأسد قام الأسد بالهجوم عليه بضربة من مخالبه فقطعت الضربة أذني المطي في الحال فاستدار المطي حينها ورفس الاسد في خاصرته ولاذ مسرعا بالفرار .

القازوق الاول (( مسألة قطع اذانات المطي تذكرني بالانفجارات بعد 2003 حينما كانت السعودية تدعم تنظيم القاعدة ويذكرني كذلك بانتصار العراق على التنظيم القذر الى ما بعد عام 2010 ))

· الفصل الثاني ..

بعد ان قام المطي برفس الاسد هرب الى مكان بعيد وحينها اخذ الاسد يتلوى من الالم مضافا اليه الم الجوع . فالتفت الى الثعلي وقال له مرة ثانية (( روح جيبه صاحبك المطي لا اطيح حظك هسه ))

فرد الثعلب مذعوراً ( تدلل استادي هسه اجيبه )

فذهب يبحث عن المطي حتى وجده فقال له (( يمعود هاي انت وين !الاسد زعلان عليك ليش ترفسه وتنهزم وهو يحبك ))

فقال المطي ( يمعود هذا يحبني وگطع اذاناتي لعد لو كامشني شلون )

فقال له الثعلب (( لا ياظالم النفس شلون تظلم الاسد بهذا الكلام ! الاسد راد ان يقطع اذاناتك حتى التاج يگعد عدل على رأسك وهو منتظرك حته يتوجك عالعرش خلي نروح ونشوفه قبل ما يغير رأيه !!

وطبعا المطي وافق واقتنع بسرعة (( لان مطي )) ثم رجع يمشي على رجليع مع الثعلب متوجها نحو الاسد !

وما أن رأى الاسد المطي وهو يقترب منه حتى هجم عليه مرة اخرى ليأكله فاستدار المطي محاولا رفس الاسد فقام الاخير بقضم ذيل ( المطي ) فقطعه وهنا جائت الفرصة للمطي ففر هاربا كما في المرة الاولى !!

القازوق الثاني .. هذه الرفسة كانت ظهور داعش وعمليات القتل والذبح التي قام بها لغاية 2014 وكيف تم التصدي لها وتحطيمها على اسوار بغداد !!

· الفصل الثالث ..

بعد ان فر المطي هاربا غضب الأسد وقال للثعلب ( روح جيبه بسرعة ولك راح اموت من الجوع )

فعاد الثعلب للبحث عن الحمار مرة ثالثة حتى وجده فقال له ( هاي شبيك انت مخبل كلما يريد الاسد ان يكرمك انت تزكطه وتنهزم واحنه نگوم ندور عليك حته نرضيك )

فقال الحمار ( الصبح كص اذاناتي والضهر كطع ذيلي وبس بقة يكطع راسي )

فقال له الثعلب (( يمعوود لاتظلم الأسد مرة ثانية لان الاسد كطع ذيلك حته تگدر تگعد على العرش والاسد هسه ينتظرك حتى يخليك ملك عالغابة ابداله !

وراح يبنيلك ملعب وراح يسويلك استثمارات في الغربية ويزرعلك مزارع للحشيش والجت والبرسيم ويربي بيه جماعتك الثيران والابقار حتى يسويلك گيمر والبان المراعي وحتى تشبع انت وكل المطايا من امثالك هم جت وهم حليب !!

وهنا وقف المطي ابن المطي وقال ( جت ! برسيم ! علف ! گيمر واجبان والبان ! لا حبيبي انتظرني اني جاي وياك )

فذهب المطي الى الاسد للمرة الثالثة بعد ان سمع كلام الثعلب المكار !

وبعد ان وصل المطي الى الاسد وقف الاسد وحاول الترحيب بالمطي ولم يسارع الى الهجوم عليه كما فعل في المرات السابقة وحتى أمن المطي من الاسد وجلس بقربه وهنا هجم الأسد على المطي وثبت انيابه في رقبته حتى قطع النفس !!

وهذا هو ( القازوق الثالث ) وليس ببعيد عن ذاكرتنا فهي عودة هجمات داعش في العراق كما في انفجارات ساحة الطيران وهجمات صلاح الدين التي لن تنتهي لانها بداية عودة داعش الذي لم ينتهي اصلا بوجود مملكة الشر السعودي )

الفصل الرابع ..

وهنا قال الاسد للثعلب اريدك تگطع اللحم مال المطي وتسويه وصله وصله !!

فذهب الثعلب وهو يسحب الضحية ورائه ثم اخذ يقطع اوصاله قطعة قطعة وهنا اخذت عصافير بطن الثعلب ( الفاسد ) توصوص من الجوع ومن الطمع بحصة من لحم المطي فاكل ( مخ ) المطي ثم اتى بالقطع الباقية وسلمها للاسد الذي سارع لمطالعة قطع اللحم بعينيه الثاقبتين لمعرفة قطع اللحم الناقصة وبالفعل فقد اكتشف فقدان ( المخ ) وهنا ثارت ثائرته !!

فقال للثعلب ( ابو الويو وين مخ المطي .. لك حرامي اكلت المخ !!

فقال الثعلب ( صدگني ما اكلته هو اصلا ما عنده مخ ( عقل ) !!!!!

فقال الاسد (( لك هاي من جبته الكلاوات اكوا مطي ما عندة مخ ( عقل ) !!!

فقال الثعلب (( سيدي الملك هو المطي لو عندة مخ ( عقل ) ماكان صدگ انك راح تنطيه التاج والعرش ولو كان عنده عقل ماكان رجع مرة ثانية بعد ما گطعت اذاناته ولو عندة عقل ماكان رجع مرة ثالثة بعد ما گطعت ذيله !!!

هاي وين صايرة سيدي الاسد هاي الكلاوات مالتك مو مالتي !!!

هسه ما ادري اعتب عالاسد ( السعودية ) لان اكل المطي !

لو اعتب عالثعلب ( السياسي العراقي ) لان ضحك عالمطي حتى ياكله الاسد !

لو اعتب عالمطي ( مجتمع المطايا التي تصدق بثعالب السياسة ) لان ما يتعض وصدق بكلام الثعلب وسلم نفسه مثل ( المطي ابن المطي ) للاسد حتى ياكله ...

والله حيرة !!!

زبدة الكلام ...

السعودية تفجرنا وتعترف بذلك علناً والساسة العراقيين يبيعوننا لهم وشعبنا البريء يقتل ويذبح بسبب تصديق الكثير من المطايا للسعودية وللساسة العراقيين !!

وحتى تكمل السالفة فقد روي عن الثعلب انه قال (( بينما كان الاسد يضع انيابه في رقبة المطي كنت اسمع المطي وهو يردد اخر كلماته قبل ان يموت وهي ... ايران برة برة ))

تحياتي