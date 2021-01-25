جهزوا بناتكم..فقد عادت داعش!

الدكتور عبد القهار المجمعي ||

نعم على اهلي السنة تزين بناتهم لداعش التي تنذر بعض الظروف الأمنية بعودتها وما حصل في ساحة الطيران والتعرض للقوى الأمنية المرابطة في صلاح الدين والتي حسب ما نقل لي مسؤول سني كبير أن الكوكبة التي ارتقت من الحشد الشعبي كانت تدافع عن احد القرى في صلاح الدين ولم يستسلموا حتى قضوا شهداء دفاعا عن أرض ليس لهم فيها ناقة ولا جمل!

عودة التفجيرات التي قد تكون فرح لها من لا غيرة له وهو يرى الدواعش من مختلف الجنسيات تحوم حول حتى زوجته تحت شرع داعشي اسمه جهاد النكاح! فليزين من لا شرف له ولا مروءة بنته وزوجته لمن فاته بتلك المرحلة الجهاد الشيطاني!

اقولها وبكل صراحة أن جزء من اهل السنة مغرر بهم ومؤثر الإعلام السعودي والاماراتي الذي بدأ ينشط بالمناطق الغربية مستخدمين النغمة الطائفية الحقيرة والتي لم تترك سترا إلا هتكته ولا شرف إلا ونجسته! كيف تفرحون بالتفجير وقد رأيتهم الذل والهوان وانتهاك العرض ومسائل يندى لها جبين الحيوان؟!

كلامي الى عقلاء القوم من مشايخ وقليل من الساسة لا تعيدوا لنا إعارة الفروج للأنجاس مرتزقة الأمريكان وتكونوا قد نصرتهم أعداء الله والإنسانية على قوم لم نرى منهم إلا الدفاع عن ارضكم والعرض!!!

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ / البقرة / 120