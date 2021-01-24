فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- طلعت إيران حتى على السعودية مسيطرة/ بحيث ترسل منهم انتحاريين!
٢- أمريكا ما برأت السعودية من التفجيرات وهم بس (15) انتحاري/ والعراقيون يتبرعون ببراءة 5000 انتحاري!
٣- النواب يغردون في تويتر مطالبين بإعدام الإرهابيين/ ويصمتون تحت قبة البرلمان!
٤- برهم صالح يقول قوى الظلام نفذت التفجير/ همزين ما كال كوكب فيكا!
٥- هو اليمشي وي (علي علوكه) و(أشرف كخه) تريده يطلع طيار/ جبناها على فائق دعبول!
٦- الناشطون ينفون علاقة ابن سلمان بالتفجيرات/ يكولون اختصاصه تقطيع!
٧- الإرهاب لا دين له كلمة ينادي بها المقتول/ ويضحك منها القاتل!
٨- بعد التفجيرات الأخيرة صار حل الحشد ضرورة/ بعض مفكري الثورة!
٩- الحكومة بدل أن تكشف اسم الانتحاري/ كشفت اسم مسؤول خلية الصقور!
١٠- آمر فوج الناصرية أرتقى شهيدا الآن/ ربما بعد عام سيمزق بعض الثوار صورته!
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