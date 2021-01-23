سالفة ورباط !!!

باقر الجبوري||

· السالفة ...

يگولون گبل كان أكو شيخ عشيرة خوش زلمه ومعدل بس بيه عيب واحد لمن يجيه ضيف يطَلِّع روحه بكثرة الأسئلة ولحد ما الناس ضاجت وملَّت وصارت تبتعد عنَّه وما تروح لمضيفه !!

وبيوم من الأيام أجه لعشيرتهم شاب وكان ذكي فسأل وين مضيف الشيخ؟؟

الناس صاحت عليه... عمي إنت شموديك للشيخ غير يطلع روحك بالأسئلة فگاللهم ما عليكم آنا أجاوبه!!

وبعد ماوصل للمضيف وبعد الترحيب وتقديم واجب الضيافة بدأ الشيخ بالأسئلة مالته :

عمي انت من ياعمام: جاوبه الشاب من العشيرة الفلانية

گلَّه الشيخ والنِّعم ومنو شيخكم؟؟

گلَّه الشاب شيخ فلان

رد الشيخ يسأل گلَّه: وشلونه شيخكم؟؟

جاوبه الشاب : شيخنا يستحي؟؟

هنا الشيخ سكت وما سأل أي سؤال بعد؟؟

تعجبوا الناس إل گاعدين لأنهم متعودين من الشيخ يسأل على كل شي وبقى الشاب عدهم ساعة وبعدين رجع لديرته

هنا الشياب وجوه العشيرة إل گاعدين بالمضيف سألو الشيخ:

شعجب إنت ماكثرت بالأسئلة على الضيف وأكتفيت بجوابه عن شيخهم يستحي؟؟

جاوبهم: گلهم كلمة اليستحي جامعتهن كلهن

اليستحي ماتنهضم عشيرتة وأخوته

واليستحي مايبيع أبن عشيرته

واليستحي لازم عنده حظ وبخت

واليستحي عنده غيرة على عشيرته وأبنائها لأن الماعنده غيرة عليهم ماعنده غيره على عيالة

واليستحي مايبوك ولا يغدر

واليستحي ماينافق على الناس

واليستحي مايصير جبان

واليستحي مايصير بخيل

واليستحي ما يجذب

واليستحي معدل بكل تصرفاته

واليستحي لازم يبتعد عن كل ردِية

واليستحي يخاف الله واليخاف الله سهمك منه الراحة

وختم الشيخ كلامه وگال :- هذا الشاب سد حلكي بجوابه !!

· رباط السالفة ...

هاي حكومتنه من يجي واحد يسالنه عليه بالله شراح نجاوبه

وصدك بيهم واحد يستحي من الله ويخاف منه !!!

الله العالم ...

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