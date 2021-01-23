المقالات

كسر الجليد بين طهران وواشنطن من يخطو أولآ ؟ !


 

حسام الحاج حسين ||

 

الموقف بين طهران وواشنطن يحتاج فقط الى الخطوة الأولى ،،!

من الذي سيخطو اولا ،،؟ومن الذي سيتلقى الرد في عملية كسر للجليد،،؟ والذهاب نحو التفاهم المبرم اصلا ومسبقا ،،؟

النوايا والتصريحات لاتضعان واشنطن وطهران على المسار الصحيح بل يحتاجان الى تقارب حقيقي يتمثل باتصالات علنية تحقق من خلالها العودة الى الاتفاق النووي وبدء مرحلة جديدة من العلاقات تحكمها المصالح الاستراتيجية والأمن القومي للبلدين .

والذي يدفع بالأمريكان لان يخطوا الخطوة الأولى هو المعرفة المسبقة للرئيس جو بايدن بالايرانيين وانه سبق وان جلس مع ظريف وخرازي  مرات متعدده .

أدارة جو بايدن هي الأقرب لطهران بحكم (الصناعة الدبلوماسية) بين الطرفين والتي انتجت خطة العمل المشتركة المعروف بالاتفاق النووي ،،،!

لكن الموقف الإمريكي لن يكون مثاليا كما يعتقد البعض لان على واشنطن التشاور مع حلفاءها قبل اي خطوة وكما قال الوزير بلينكن ( سنتشاور مع الحلفاء عند الأقلاع وليس عند الهبوط )،،!

وهذا ربما يضع العقبات الأقليمية التي تحتفظ بها دول الخليج الفارسي وإسرائيل للحيلولة دون رجوع واشنطن وطهران الى طاولة الحوار ،،!

وربما قد يؤخر اللقاء في المنتصف بين طهران وواشنطن ،،!

اضافه الى ذلك ،،هناك شد وجذب إيراني حول العودة للاتفاق النووي او المضي قدما تحت طائلة العقوبات مع الاحتفاظ بالمنجزات النووية ..!

هذا من شأنه أيضا ان يقوض الدبلوماسية المرنة التي تنزلق بهدوء نحو الاتفاق والعودة الى الحوار ،،!

أضف على ذلك التصريحات المتشابهة بين الوزيرين بلينكن وظريف ،،!

وزير الخارجية الإمريكي يقول ( على طهران ان تخطوا اولا )،،!

ويقول محمد جواد ظريف

( ان على امريكا ان تخطوا اولا وتعيد بناء الثقة بين البلدين من خلال رفع العقوبات )،،!

ربما الأيام القادمة سنشهد خطوات دبلوماسية بين البلدين ،قد تكون برعاية  وسيط معتبر طالما كان يسعى لجمع النقيضين ،،!

وربما تظهر مباحثاتهما السرية الى العلن في اي لحظة ،،!

وربما يصنع الأرباك جدارا من الريبة والشك بين الطرفين يرتفع شيء فشيء مما قد يصعب تجاوزه ،،!

كسر الجليد يحتاج الى معول لكن من الذي يمتلكه اولآ ،؟؟

هذا هو السؤال المهم ،،!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سالفة ورباط !!!
من يوقف ويحاسب السعودية وقطر..
ثمن دماء العراقيون...
كسر الجليد بين طهران وواشنطن من يخطو أولآ ؟ !
الموت مقابل الخبز
أنا و بائع الشاي..!
العراق في أذهان الأميركان لا في خارطة بايدن
♦️ تعليم الكتروني = امتحان الكتروني♦️
الإرهاب في العراق سعودي بتخطيط صهيوأمريكي..
مكيدة ثلاثية الأبعاد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك