"سعلوة" تأكل أولاد الخايبة..!

باقر الجبوري||

انا مع قتل العراقيين الذين وقفوا ضد ثورة تشرين

وانا مع العفو العام عن كل الاخوة المجاهدين السعودين !!!

وعلى هذا الاساس سأحصل على منصب رفيع بالحكومة !!

✍. الحكومة والاحزاب الشيعية سكتت عن استشهاد قادة النصر

✍. الحكومة والاحزاب الشيعية اعادوا علاقاتهم مع قتلة الشعب العراقي من ال سعود وفتحوا لهم سفارات وقنصليات في بغداد وبقية المحافظات !!

✍. الحكومة والاحزاب الشيعية يقفون الان بالضد من اعدام الارهابيين !!

✍. الحكومة والاحزاب الشيعية سكتوا عن المطالبة باقامة دعوى قضائية ضد السعودية وتجريمها بجريمة دعم الارهاب في العراق !!!

✍. الحكومة والاحزاب الشيعية حولوا العلاقة مع السعودية الى علاقات اقتصادية على حساب دماء ابنائهم !!!

والخ الخ الخ

يعني ننتظر منو يدافع عنا !!!

القادة السنة الذين خرج منهم الارهاب

او القادة الاكراد الذين يعتاشون على خراب الجنوب والوسط !!

على گولة احد السادة (( احنة العوراق شلون تضحكون على عقول الناس على اساس السعودية تاكلنة .. الان السعودية تغيرت افكارها))

لا سيدنة السعودية ما راح تاكل العوراق مالتك !!!

بس راح تاكل ولد الخايبة !!

وانتوا ابقوا نايمين لحد ما تلگون نفسكم لوحدكم بالساحة

هنيئا لقادة احزابنا بالحكومة

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