ذهب الفارغ من الفضيلة وجاء المثقل بالرذيلة..!

محمد صادق الحسيني ||

وأخيراً اهترأ ذلك الوجه الطيني الملوث بالخطايا وتفتت...!

وتنفس الناس لأول مرة منذ أربع سنوات ملء رئاتهم..!

إنه عالم آخر كما يأمل المتفائلون... ومع ذلك فان استعادة العافية فيه تحتاج إلى وقت وصبر...!

فكذبة الدولة العميقة التي أطلقها وزعم أنها تحاربه ليزيل كل من لا يواليه في هذه الدولة ويستبدله بمن يقول له «كلني يا مولاي».. هذه الكذبة وآثارها ستلقي بكوابيسها على الفترة الأولى من

حكم الرئيس الجديد .

وواضح أن الرئيس الجديد سيمضي سحابة السنة الأولى في إزالة الألغام التي زرعها السئ الصيت في كل مكان وفي تفتيت عصاباته وإزالة عنكبوت الكذب من الأدمغة

أمام الرئيس الجديد اليوم بلد منكوب بكل معنى الكلمة.

هناك حوالي ٢٥ مليون مصاب بكورونا

و٤٠٠ ألف قتيل ناهيك عن معدل ٤ آلاف قتيل يومياً وهناك اقتصاد منهوك ورأسمال متوحش لا يعرف معنى الإنسانية، وهناك نسيج اجتماعي ممزق..و.. و..و...

واما على الصعيد الخارجي... فلا أظن أنه سيختلف كثيراً عن سياسة أوباما المراوغة والمسمومة تجاهنا وتجاه احرار العالم ... مع اضافة اجتياح يهودي لمناصب الدولة العتيدة هو الاول من نوعه في تاريخ الرؤساء الامريكيين...!

والتي هي على التوالي:

الشخصيات اليهود في حكومة بايدن"

1 وزيرة المالية - جانيت يلين

2 نائب مدير المخابرات - ديفيد كوهين

3 وزير الخارجية - بلينكن

4 نائب وزير الخارجية - فيكتوريا نولاند

5 وزير الأمن الداخلي - مايوركاس

6 رئيس الأركان - كلين

7 رئيس لجنة المستشارين الاقتصاديين - برنشتاين

8 مديرة المخابرات الوطنية - أفريل هاينس

يذكر أن نائبة الرئيس كامالا هاريس زوجها هو يهودي ايضاً...!

هذا اضافة الى ان أولاد الرئيس بايدن الثلاثة متزوجين من يهود..!

وعيك-بصيرتك

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