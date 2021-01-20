عاجل : مباشر │ تغطية خاصة لتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية
المقالات

النظام الانتخابي في العراق..دمار بلد ومأساة شعب


 

أياد خضير العكيلي ||

 

إن معظم دول العالم المتحضرة والديمقراطية التي تؤمن بالانسان هدفاً أساسياً لها وتتبنى كل مايلزم لحصوله على حقوقه والحفاظ على كرامته تهتم جداً بنوع الانظمة السياسية  التي تحقق أعلى مايكون من تلك المتبنيات وبأفضل المفاهيم الديمقراطية .

ولهذا فهي تثبت في دساتيرها أرقى القوانين الانتخابية وأيسرها وأسهلها للمواطن ، كما أنها تضع تعليمات يسيرة ومبسطة وشفافة لأجراء الانتخابات على أفضل مايكون لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة والواسعة فيها .

وهناك عدة أنواع من الأنظمة السياسية أبرزها :

 ١-  النظام الرئاسي الذي يتمتع فيه الرئيس المنتخب شعبيا بصلاحيات واسعة وهو المسؤول عن تشكيل حكومته ولايستطيع البرلمان من حل تلك الحكومة  .

٢-  النظام البرلماني وفيه ٥ أنواع الذي يمنح البرلمان كامل السلطات بما فيها  السيطرة على الحكومة بشكل كامل .     

 ٣- النظام الشبه رئاسي أو المختلط وهو النظام الذي يجمع بين السلطتين والذي ينتخب فيه الرئيس والبرلمان بالاقتراع المباشر ولكن تشكل الحكومة من قبل البرلمان فيما يتمتع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بصلاحيات محددة ، وهناك أنظمة سياسية أخرى لامجال للحديث عنها هنا .

أما العراق فيعتمد النظام البرلماني  ( التوافقي الحزبي ) وهو نظام مشوه لايشبه أي نظام آخر معروف سوى نظام الحكم في لبنان  تشوبه الكثير من السلبيات والمشاكل الخطيرة

التي غالباً ما تقود الى الانقسامات الواسعة بين أفراد المجتمع وكذلك الى الصراعات والحروب الاهلية .

كما إنه نظام محاصصاتي طائفي حزبي أقرب الى النظام الشمولي منه الى الديمقراطي ،

ومثل هذا النظام لايمكن له أن يحقق طموحات الجماهير من حرية وعدالة ومساواة ورفاهية بل هو نظام يكرس السلطة بشكل مطلق بيد الاحزاب الحاكمة التي لم تستطع أن تقدم  أبسط الخدمات للعراقيين ولم تحقق لهم ماكانوا يصبون اليه من عيش رغيد وكريم بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق ،

 وهذا سبّب رد فعل عنيف لدى العراقيين جعلهم يفقدون الايمان بهذا النظام  وإلى عدم المشاركة بالانتخابات والعزوف عنها بشكل واسع جداً .

ونعتقد أن العراقيين إذا ماأرادوا اليوم تغيير هذا الوضع السيء جداً وأحداث إصلاح فعلي فلابد لهم من تغيير مواد عديدة في الدستور ومنها نوع نظام الحكم وقانون الانتخابات وأن يكون أختيار الرئيس من خلال الاقتراع العام المباشر وهذا لن يتم الا من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات وأنتخاب الاصلح والاكفأ والأنزه ،

وإلا فأن هذا الوضع المزري  سيستمر وسيسوء اكثر ويبقى كذلك الى يوم الدين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النظام الانتخابي في العراق..دمار بلد ومأساة شعب
إصبع على الجرح..أكبر (بوري) بالتأريخ !!!
ارادة الشعوب هي الاقوى على الدوام..
حكومة تعشق الشعب حد التجويع..!
أي مستقبل؟!
هل المستشرق موظف ام باحث؟!
حقائق الصراع الأمريكي الإيراني..!
داوركيسة إنتخابية..!
هل أُعدت موازنة العام (٢٠٢١) لكي لا تُمرر..؟!
كيف يصبح الشعب هو الحلقة الاضعف في المعادلة ..؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك