ارادة الشعوب هي الاقوى على الدوام..

اياد رضا حسين ||

نشر احد الافاضل على صفحته في الفيسبوك ، من ان الانباء الواردة من ايران لا تدعو للتفائل ، لان العودة للاتفاق النووي يكتنفها الغموض في ظل اصرار ايراني على الغاء العقوبات اولا، ورغبة امريكية بتحقيق اهداف معينة قبل ذلك .

وقد عقبت على ذلك بمايلي : ان على الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب وحلفاؤها من اقزام المنطقة ، ان يعلموا ان هنالك شعوب وامم في العالم ، تميزت عبر التاريخ القديم والحديث بمزايا وصفات قد لانراها في شعوب وبلدان اخرى وخاصة فيما يتعلق بالعناد والاصرار والاستعداد في تقديم التضحيات وعوامل اخرى مهمة .

فعلى سبيل المثال الشعب الفيتنامي ،، ماذا كان يمتلك من سلاح الذي مكنه ان يلحق الهزيمة النكراء بالولايات المتحدة ويكبدها هذة الخسائر الفادحة في الجنود المقاتلين ويرغم انفها في الوحل للحد الذي اصبحت حرب فيتنام عقدة مستعصية لدى الشعب الامريكي ؟!

وهذة كوريا البلد الفقير الذي كان لايمتلك شيئ كيف الحق الخسائر البشرية الفادحة بجيش الولايات المتحدة اثناء الحرب الكورية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي.

وهذه الان كوريا الشمالية كيف وقفت امام الغطرسة الامريكية بكل قوة رغم التهديد والوعيد وهي لازالت تطور قدراتها النووية بشكل متسارع واصبحت حتى تمتلك القنبلة الهيدروجينية متحدية الغرب وعقوباته؟

وهذه افغانستان التي اجبر مقاتليها من الجماعات المسلحة الامريكان للجلوس الى طاولة المفاوضات وبدأ الانسحاب الامريكي بعد الغزو الفاشل الذي استمر اكثر من خمسة عشر سنة .

وهي نفسها التي افشلت الغزو السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي .

وهذا الشعب اليمني الذي لايمتلك ابسط اسباب العيش ، كيف وقف امام التحالف السعودي المدجج باحدث الاسلحة والمعدات ، وهذة ستة سنوات من الحرب والتفوق اليمني واضحا فيها.

اما الايرانيون وبلاد فارس فحدث ولاحرج فعنادهم وصلابتهم واصراهم واستعدادهم للتضحية بلا حدود هو اهم تميزت هذة البلاد وهذه الامة في تاريخها الحديث والقديم ، وتطورات الملف النووي الايراني طيلة هذة السنين لهو خير شاهد على ذلك .

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