القتيل سليماني ..!

سلام دليل ضمد ||

ظهر على شاشة قناة العهد شخص وصف الشهيد المهندس بالشهيد بينما وصف الشهيد سليماني بالقتيل .

نعم قد يكون هذا المخلوق يضمر الحقد لقائد الحرب وسنان الرمح وراية النصر وذو القرنين لحربنا مع داعش الشهيد الحي قاسم سليماني لكني أحببت أن أعرف هذا المخلوق بأن الامام المعصوم قال ما منا أهل البيت الا مسموم أو مقتول

كذلك سمع الامام علي ع رجل يدعو الله ويقول الهي دعوتك بأفضل ما تحب فأعطني افضل ما تحب فقال له عليه السلام ان استجيب دعائك ستقتل في سبيل الله كذلك المؤمنين في جوف الليل يسجدون ويدعون الله اللهم وقتلا في سبيلك فوفق لنا .

فأعلم يا هذا أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة وأن احب الله قوما تجدهم برزوا من مضاجعهم لمصارعهم وهذا بعيد كل البعد عنك وعن امثالك فلا ايمان لكم ولا شجاعة .

اما عن قوله الشهيد المهندس فقد ذكره بلفظ الشهيد واستدل على ذلك بكون المهندس رض عراقي فهل يا ترى أصبحت الجنسية هي من تحدد الشهيد من غيره هل يوجد في مذاهبكم الاربع ما يدل على ذلك؟!

هل يوجد حديث صحيح واحد على حب الوطن من الإيمان عند أهل السنة ام انهم يعتبرونه حديث موضوع هل يحق لك القتال مع الدول العربية فقط لأنهم عرب ولا يحل للمسلم الدفاع عن أخيه المسلم ام لأن ايقونة النصر ايراني الجنسية وهذا ما رسخته أفكار الحكام العرب الذين اصبحوا مطية الغرب ومحط سخرية للعالم.

الا ترى أو تسمع أو تعي أن العرب هم الوحيدون الذين يصرخون كلا لأيران وهذا شعار اسرائيل بينما لم تشتكي من الجمهورية الإسلامية ولا جارة من جوارها الست الغير عربية

مالكم كيف تحكمون

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