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ثوابت الحزب والمقاومة لا تقبل التخسيس...!


 

محمد صادق الحسيني||

 

لمن اشتبه عليه الامر وتاهت به الطرق:

١-نظرية ولاية الفقيه ودولة ولاية الفقيه لا تتعارض مع المواطنة العصرية داخل هذا القطر او ذاك.

تماما كما هي نظرية الحكم الليبرالي او النيوليبرالي التي ينتمي اليها الاخر في لبنان من غير حزب الله والذي يعيش مواطنته اللبنانية دون اعتراض من احد.

٢- التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى من قبل اي قوة سياسية او حزبية او حتى دولة هو امر مرفوض حتى بين الحلفاء...

لكن هذا لا يصدق على اخطار الامة العامة او متطلباتها مثل تشخيص ان العدو الصهيوني خطر على كل الاقطار العربية والاسلامية وبالتالي فان مساعدة هذه الاقطار جميعا تصبح واجبة ، ان لم يفعلها المسلم فهو ليس بمسلم وان لم يفعلها الحر فهو ليس بحر..!

مفهوم التدخل الممنوع هو التدخل في تفصيلات الحياة السياسية والاجتماعية .. الخ للدول وهو ما لم يفعله حزب الله لا في يورية ولا في العراق ولا في اليمن ولم تفعله ايران في لبنان ، بينما تقوم به دول محور الشر الامريكي بكل صفاقة وكأنه حق الهي ورد في كتاب مقدس ...!

٣- المقاومة في لبنان لم تكن يوماً مذهبية انما تبلورت في اخر نسخة لها عند الطائفة الشيعية ، ومن يهمه الحفاظ على المقاومة ويحرص عليها عليه ان يبذل قصارى جهده لدى سائر اللبنانيين  لينضموا وبكثافة الى صفوف المقاومة حتى لا تبقى محصورة بالطائفة الشيعية ، لا ان يطالب الشيعة او حزب الله بان يحولوا مقاومتهم الى "شاي سكر خفيف"...!

 حديث اخينا الحبيب الحاج قاسم قصير مع احدى المحطات التلفزيونية اخيراً عن هذه الموضوعات بشكل مخل بالانصاف ذكرني بمقولة لاخ لي استشهد قبل عقود كان يرددها في وصف المحتارين او الذين يريدون الشئ ونقيضه بقولهم:

"فيما اذا لو كان من حيث الذي بلي مولانا...! "

فهذه جملة لا تؤدي الغرض يا اصحاب ثقافة الرأي والرأي الاخر...!

تماماً كما ان الذين قالوا يوماً:

" هذا قبر حجر بن عدي رضوان الله عليه قتله سيدنا معاوية رضوان الله عليه...!"

لم ينجوا من اذى معاوية وتصنيفاته المجحفة..!

نصيحة اخوية لك اخي وصديقي الحبيب الاستاذ الموقر الحاج قاسم قصير ان خذ بزمام امرك باحكام وكن كما قال شاعر العرب الكبير ابو الطيب المتنبي :

اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فساد الرأي ان تترددا

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