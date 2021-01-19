مهدي المولى ||

هذا عنوان مقال نشره أحد جحوش صدام ( لماذا لا نقول الحقيقة ) وهل هناك مانع يمنعك من قول الحقيقة فمتى كان العبيد والجحوش يقولون الحقيقة فالحقيقة لا يقولها إلا الأحرار فقط أليس كذلك رغم ان الحقيقة نسبية.

فالجحوش والعبيد لا يكرهون إلا الحرية والأحرار ويحنون الى العبودية لا يعيشون إلا في ظل العبودية كالسمك لا يعيشون إلا في الماء كذلك العبيد والجحوش لا يعيشون إلا في ظل العبودية لهذا بمجرد قبر سيدهم صدام و أزلامه قرروا عبادة آل سعود ومرتزقتهم الوهابية وفق شعار من كان يعبد صدام فصدام قد مات ومن كان يعبد آل سعود فآل سعود باقون.

لهذا دعا جحوش وعبيد صدام الى الوحدة وتحدي الحرية والأحرار والقضاء علي الحرية والأحرار في العراق وعودة نظام العبودية والعبيد نظام الفرد الواحد العائلة الواحدة القرية الواحدة ودعاهم الى عدم الخنوع وعدم خلق الأعذار لقبول شلة من الأحرار الذين أطلق عليهم عبارة العملاء والفاسدين يحكمون العراق وطلب منهم عدم الاعتراف بالاستعمار الإيراني للعراق كما طلب منهم الاعتراف بعبودية آل سعود لأن حكمهم هو نفس حكم صدام .

لهذا أبدى استغرابه ودهشته من استغراب وزارة الخارجية العراقية لفرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض وأخذ يعدد سلبياته وجرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان وانه يقود مليشيات تابعة لإيران وليس للعراق ودعا الى محاكمته بالتهم التالية.

الخيانة العظمى وعمالته لدولة أجنبية قيادته فصائل مسلحة غير خاضعة للحكومة تأسيس قواعد عسكرية لمليشيات إيرانية داخل الأراضي العراقية الإثراء غير المشروع ولو دققنا في حقيقة هذه التهم لاتضح لنا ان السيد فالح الفياض بعيدا كل البعد عن هذه التهم إنه قاد فصائل تابعة للحكومة العراقية وبأمر الحكومة وبتأييد ومناصرة من قبل كل الشعب العراقي بكل طوائفه وألوانه ومعتقداته كما أنه أسس قواعد عسكرية عراقية في أرض العراق مهمتها حماية العراق والعراقيين والدفاع عنهم من أشد هجمة وحشية ظالمة مظلمة لولاه ولولا فصائله لكان العراق في خبر كان أرضا وبشرا فلولا الحشد الشعبي والشهيد أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني لذبح شباب العراق واغتصبت وسبيت نساء العراق وفرضت العبودية على العراقيين جميعا بدون استثناء حتى لو كانوا عبيد وجحوش صدام.

ولو دققنا أكثر من زاويتك لاتضح لنا ان الذي يجب إحالته على العدالة هو مسعود البرزاني مسئول جحوش صدام في شمال العراق والحكم عليه بالخيانة العظمى وعمالته لدولة أجنبية قيادته لفصائل مسلحة غير خاضعة للحكومة تأسيس قواعد عسكرية لمليشيات تركية سعودية أكثر من 24 قاعدة عسكرية تركية أنه وجحوشه أول من قاد حربا ضد الجيش العراقي وذبح المدنيين العراقيين كما إنه منح النفط الى أسياده ال صهيون وتركيا بدون مقابل اما ثروته الفاحشة والغير مشروعة فلا تقدر.

الغريب ان هذا الجحش غير راضيا على العراقيين لأنهم أقاموا مراسيم عزاء للشهيد قاسم سليماني لأنه كما يقول كان وراء تدمير العراق وإنه تعاون مع أمريكا في غزو العراق وانه قام بتدمير مرقد الإمامين في سامراء لبث الفرقة بين السنة والشيعة .

الحقيقة ان الذي يسمع مثل هكذا كذب من جحوش صدام يضحك ويقول إنهم أكثر تمسكا التزاما ببداوة ووحشية وعبودية صدام من عبيده المعروف جيدا لا يمكن إنكاره او تجاهله.

أن قاسم سليماني لعب دورا كبيرا في حماية أبناء شمال العراق من وحشية صدام ومن الدواعش الوهابية في عام 1996 قرر الأحرار من أبناء شمال العراق القضاء على جحوش صدام وتحرير الشمال منهم وفعلا حققوا الانتصار فأسرع مسعود البرزاني الى الاستعانة بسيده صدام فأسرع صدام الى إرسال جيشه وأحتل أربيل وعين البرزاني شيخا على أربيل وتمكن من قتل الكثير من أحرار الشمال وسبي نسائهم وطارد الأحرار حتى السليمانية ولولا قاسم سليماني والحرس الثوري لتمكن صدام من احتلال الشمال كله وذبح شبابه لكن التدخل السريع لقاسم سليماني وحرسه الثوري تمكن من رد صدام وجيشه الوحشي كما ان قاسم سليماني تصدى لغزوة الدواعش الوهابية بالتعاون مع عبيد وجحوش صدام فاسرع قاسم سليماني وحرسه الثوري وحمى اربيل من السقوط تحت أقدام الكلاب الوهابية الممولة والمدعومة من قبل آل سعود.

اليس هذه هي الحقيقة يا من تسأل لماذا لا نقول الحقيقة؟!

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