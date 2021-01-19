المقالات

لماذا لا نقول الحقيقة؟!

72 2021-01-19

 

مهدي المولى ||

 

هذا عنوان مقال نشره أحد جحوش صدام   ( لماذا لا نقول الحقيقة ) وهل هناك مانع يمنعك من قول الحقيقة   فمتى كان العبيد والجحوش يقولون الحقيقة فالحقيقة لا يقولها إلا الأحرار فقط أليس كذلك رغم ان الحقيقة نسبية.

فالجحوش والعبيد  لا يكرهون  إلا الحرية والأحرار ويحنون الى العبودية  لا يعيشون  إلا في ظل العبودية كالسمك لا يعيشون إلا في الماء كذلك العبيد والجحوش لا يعيشون إلا في ظل العبودية لهذا بمجرد قبر سيدهم صدام و أزلامه  قرروا عبادة آل سعود ومرتزقتهم الوهابية  وفق شعار من كان يعبد صدام فصدام قد مات ومن  كان يعبد آل سعود فآل سعود باقون.

لهذا دعا جحوش وعبيد صدام الى الوحدة  وتحدي الحرية والأحرار والقضاء علي الحرية والأحرار في العراق  وعودة نظام العبودية والعبيد نظام الفرد الواحد العائلة الواحدة القرية الواحدة  ودعاهم الى عدم الخنوع  وعدم  خلق الأعذار  لقبول شلة من الأحرار  الذين  أطلق عليهم عبارة العملاء والفاسدين يحكمون العراق  وطلب منهم عدم الاعتراف  بالاستعمار الإيراني للعراق كما طلب منهم  الاعتراف بعبودية آل سعود  لأن حكمهم هو نفس حكم صدام .

 لهذا  أبدى  استغرابه ودهشته من استغراب وزارة الخارجية العراقية لفرض الولايات المتحدة عقوبات على  رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض وأخذ يعدد سلبياته وجرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان وانه يقود مليشيات تابعة لإيران وليس للعراق ودعا الى محاكمته بالتهم التالية.

الخيانة العظمى وعمالته لدولة أجنبية   قيادته فصائل مسلحة غير خاضعة للحكومة  تأسيس قواعد عسكرية لمليشيات إيرانية داخل الأراضي العراقية  الإثراء غير المشروع  ولو دققنا في حقيقة هذه التهم لاتضح لنا ان السيد فالح الفياض بعيدا كل البعد عن هذه التهم إنه قاد فصائل تابعة للحكومة العراقية وبأمر الحكومة وبتأييد ومناصرة من قبل كل الشعب العراقي بكل طوائفه وألوانه ومعتقداته  كما أنه أسس قواعد عسكرية عراقية في أرض العراق مهمتها حماية العراق والعراقيين والدفاع عنهم  من أشد  هجمة وحشية ظالمة مظلمة لولاه ولولا فصائله لكان العراق في خبر كان أرضا وبشرا  فلولا  الحشد الشعبي  والشهيد أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني لذبح شباب العراق واغتصبت وسبيت نساء العراق وفرضت العبودية على العراقيين جميعا بدون استثناء  حتى لو كانوا عبيد وجحوش صدام.

ولو دققنا أكثر من زاويتك  لاتضح لنا ان الذي يجب  إحالته  على العدالة  هو مسعود البرزاني  مسئول جحوش صدام في شمال العراق والحكم عليه بالخيانة العظمى  وعمالته لدولة أجنبية  قيادته لفصائل مسلحة غير خاضعة للحكومة تأسيس قواعد عسكرية لمليشيات تركية  سعودية أكثر من 24 قاعدة عسكرية تركية  أنه  وجحوشه أول من قاد حربا ضد الجيش العراقي وذبح المدنيين العراقيين كما إنه  منح النفط   الى أسياده ال صهيون  وتركيا بدون مقابل اما ثروته   الفاحشة والغير مشروعة فلا تقدر.

 الغريب ان هذا الجحش غير راضيا على العراقيين لأنهم أقاموا مراسيم عزاء للشهيد قاسم سليماني لأنه كما يقول كان وراء تدمير العراق وإنه تعاون مع  أمريكا في غزو العراق وانه قام بتدمير مرقد  الإمامين في سامراء لبث الفرقة بين السنة والشيعة .

الحقيقة ان الذي يسمع مثل هكذا كذب من جحوش صدام يضحك   ويقول إنهم أكثر تمسكا   التزاما   ببداوة ووحشية  وعبودية صدام من عبيده   المعروف  جيدا لا يمكن  إنكاره او تجاهله.

أن قاسم سليماني لعب دورا كبيرا في حماية أبناء شمال العراق من وحشية صدام ومن الدواعش الوهابية في عام 1996 قرر الأحرار من أبناء شمال العراق القضاء على جحوش صدام وتحرير الشمال منهم  وفعلا حققوا الانتصار فأسرع مسعود البرزاني الى الاستعانة  بسيده صدام فأسرع صدام الى  إرسال جيشه وأحتل أربيل وعين البرزاني شيخا على أربيل وتمكن من قتل الكثير من أحرار الشمال وسبي نسائهم وطارد الأحرار حتى السليمانية ولولا قاسم سليماني والحرس الثوري لتمكن صدام من احتلال الشمال كله وذبح شبابه لكن   التدخل السريع  لقاسم سليماني وحرسه الثوري تمكن من رد صدام وجيشه الوحشي   كما ان قاسم سليماني تصدى لغزوة  الدواعش الوهابية بالتعاون مع عبيد وجحوش صدام فاسرع قاسم سليماني وحرسه الثوري وحمى اربيل من السقوط تحت أقدام الكلاب الوهابية الممولة والمدعومة من قبل آل سعود.

اليس هذه هي الحقيقة   يا من تسأل لماذا لا نقول الحقيقة؟!

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مرض أخلاقية الهزيمة وتقسيم الشعب العراقي على أساسه الى طبقات
الساعات العصيبة من عمر أمريكا الى ماذا تنتهي؟؟
الاختبار الالكتروني نتيجة منطقية للتعليم الالكتروني
قصف جرف النصر، وبومبي يغرد..!
ثوابت الحزب والمقاومة لا تقبل التخسيس...!
لماذا لا نقول الحقيقة؟!
سقوط الامبراطوريات وعقائدها السياسية..وتألق إيران الإسلامية
دول محور المقاومة وسامها الفداء لتحيى الإنسانية ..
المناورات الايرانية ..اقتدار ورسائل متعددة ...!
سليماني وحفل التنصيب!!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك