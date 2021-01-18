ائمتنا وقادتنا خط احمر

السيد محمد الطالقاني||

ان المنظمات الارهابية في العالم هي من صنيعة الاستكبار الامريكي, كان الهدف التي تسعى امريكا من انشاءها هو تنفيذ أجندتها الخارجية بالتدخل في شؤون كل البلاد الاسلامية التي تريد نهب ثرواتها، وإيقاف عجلة التقدم فيها.

وهنا لعبت الادارة الامريكية لعبتها الخبيثة بتسمية تلك المنظمات بتسميات اسلامية لتضرب بها عصفورين بحجر , من جهة تقوم بتشويه الاسلام الحقيقي , ومن جهة اخرى تضرب بتلك المجموعات الارهابية حركة الامة الاصلاحية من خلال اشعال نارالفتن والفوضى.

فاذا سمعت عن دولة او حزبا او تنظيما تمدحه امريكا او نال الرضا من الاستكبار العالمي ، فيجب ان تعلم ان هناك خللا في فكر هذا التنظيم او هذه الدولة او هذا الحزب او هذا التنظيم .

وكما يقول الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه اذا مدحتنا امريكا او رضيت عنا فيجب علينا ان نراجع انفسنا .

فالإرهاب هو صناعة الاستكبار الامريكي, والضحية فيه هو الإسلام الحقيقي الذي لا سبيل للوصول إليه لتحطيمه إلا بـ«فبركة» ما يشوهه، تمهيدًا لاستئصاله من قلوب أتباعه، ومن قلوب المتعاطفين معه.

واليوم وبعد ان انتهت ولاية الارعن ترامب فوجئنا بتصرف غير معقول وغير مدروس من قبله, حيث نال رمزا مقدسا من مقدسات الاسلام والمسلمين, ورمزا من رموز الشريعة الإسلامية الغراء, وهو مرقد ثامن أئمة أهل البيت الإمام الرضا عليه السلام بوصفه لهذا المكان بوصف إجرامي (الإرهاب).

وقبال هذا التصرف الارعن يجب ان يكون الرد حاسم من الحكومة العراقية ان كان لها دين وتخشى المعاد , الرد هو طرد الامريكان فورا من العراق وكفانا الله شرهم , فالشعب العراقي ليس قاصرا، حتى تفرض عليه الوصاية الأمريكية, ومن المعيب على حكومة مسلمة ان تسلم ارادتها الى حكومة يهودية .

ولتكن لكم صرخة بوجه العبودية, فالحرية هي التي تعطي للانسان انسانيته وترفعه الى مستوى الانسان وبدونها فانه دون الحيوانات منزلة.

ايتها الادارة الامريكية الرعناء .... اعلموا ان ائمتنا عليهم السلام وقادتنا خط احمر, ولايجوز لاي فرد مهما كان بالتطاول عليهم , فالامة التي يقودها الامام المهدي ارواحنا لمقدمه الفداء قادرة على طرد الامريكان وعملائها.

اننا امة علي والحسين عليهما السلام , الامة التي تنادي دائما بهيهات منا الذلة لن تكسر شوكتها امريكا ولا عملائها في الحكومة.

واننا جنود المرجعية الدينية بكلمة واحدة من قائدنا السيد السيستاني (حفظه الله) استطعنا ان نهزم اكبر قوة وحشية استعمارية في العالم , ولازالت ايدينا على مقابض اسلحتنا رهن الاشارة,والفتوى لازالت قائمة. فلتتعظ امريكا وعملائها ولتحذر الحليم اذا غضب.